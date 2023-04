Desde que Marbelle saltó al estrellato, con apenas 16 años, conoció el otro lado de la fama; aquel que incluye a miles -incluso millones- de personas hablando de su apariencia, y eso no ha cambiado con el paso del tiempo.



De hecho, en una ocasión contó en ‘The Suso’s Show’ que a esa edad desarrolló varias inseguridades que entre los 18 y 21 la llevaron a hacerse dos liposucciones.



Le contamos qué otras cirugías tiene la cantante e intérprete de ‘Adicta al dolor’.



Esas no fueron sus únicas cirugías para lucir más delgada, pues Marbelle ha aceptado que también se realizó un baipás gástrico. Ese proceso de bajar de peso terminó por cambiarle incluso algunas facciones del rostro, por lo que hoy en día hay quienes señalan que se operó la nariz y la quijada, pero ella insiste en que no es así: “Mi quijada es así desde chiquita“, expresó en el show mencionado.



Por otro lado, se ha sometido a tres cirugías de senos. Frente a la primera recuerda que también fue el resultado de la presión mediática, pues en la época en que ‘Collar de perlas’ sonaba en todas partes los titulares no eran muy amables. Según cuenta, los aumentos se pusieron de moda; no obstante, “yo no quería (realizarse el procedimiento), pero mi mamá sí y me terminé poniendo unas cosotas así (señala un gran tamaño)”.



Luego quiso retirarse esas prótesis: “Empecé un proceso de reducción que no fue fructuoso, así que me resigné, y luego vino un cambio importante porque me realicé el baipás”, ahí se hizo más notorio para ella que debía eliminarlas.



Luego llegó el asesoramiento del doctor Raúl Daza, cirujano plástico reconstructivo y estético, y decidió hacerse una explantación.



Según explica él mismo en un video para su clínica, “es muy complicado hacer una reconstracción porque no sabemos qué tanto tejido mamario nos va a quedar”, pero en su caso fue exitosa. De hecho, ambos quedaron satisfechos con el resultado.



Desde entonces dice sentirse más confiada, segura y con mayor autoestima: “El cambio ha sido total”.

