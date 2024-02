Rigoberto Urán reveló que ‘Evaristo’ sí existió y cuál era el monto de su deuda con él

El ciclista Rigoberto Urán es uno de los más destacados en Colombia y el mundo debido a su gran desempeño en el deporte, lo que lo hizo merecedor de títulos como ser el subcampeón del Giro de Italia en 2013 y 2014, al igual que en el Tour de Francia de 2017 y en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 se llevó la medalla de plata.



Sus fanáticos destacan la forma de ser del deportista, puesto que en cada entrevista se presenta con la mejor actitud y mucha confianza en sí mismo, lo que da lugar a que haga diferentes chistes relacionados con su carrera o su vida personal. Por eso es que los colombianos están viendo ‘Rigo’, una novela inspirada en su vida.

En diversos capítulos se relatan algunos momentos difíciles a los que ‘Toro de Urrao’ se tuvo que enfrentar. Uno de estos fue a causa de una gran deuda que su familia tenía con un prestamista, cuyo personaje recibe el nombre de ‘Evaristo’.



¿Rigoberto tuvo que enfrentarse a ‘Evaristo’ en la vida real?



En un video de Instagram que Rigoberto Urán realizó junto al actor Julián Arango, quien se encarga de interpretar a ‘Evaristo Rendón’ y resolvió una de las dudas más frecuentes de los televidentes y es si ese personaje que le hacía la vida imposible a la familia del deportista fue real o no.



Por tal motivo dijo: “Bueno, muchos de ustedes me vienen preguntando que si el viejo carechi(...) de ‘Evaristo’ existió, claro que existió, les cuento que fue una pesadilla para la familia Urán. Mi papá hizo un préstamo de dos millones de pesos. Luego, pagamos como nueve millones de pesos porque nos cobraba demasiados intereses”.



Seguido a esto, Arango entró al personaje y se mostró indignado con lo que el deportista dijo, puesto que afirmó que ya le había pagado la hipoteca, a lo que ‘Evaristo’ respondió: “¿Le pagué?, ¿cuál le pagué?”.



Tras esto, Rigo expresó: “¿Cómo así, no le pagué esa chimb(...), pues esa vez?, el recibo lo tiene mi mamá”.



Luego, aprovecharon para dar una gran noticia con respecto a su profesión mientras continuaban haciendo una pequeña actuación, por lo que Julián Arango en representación del prestamista comentó: “¿Cuándo se va a retirar? Ya, deje de engañar a la gente”.



A lo que Rigoberto Urán respondió: “¿De qué, del ciclismo?, ¿le dijo una cosa? Me acaban de hacer una oferta del equipo por dos años más, y para que usted escuche, hasta un equipo de fútbol me dijo que me quería. No como el hijo suyo que ni para el ejército sirvió”.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO