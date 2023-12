¿Cuándo se celebra la Navidad este 2023, el 24 o el 25 de diciembre? Le contamos

Este fin de semana se celebra la Navidad, una festividad que generalmente se celebra junto a los familiares y amigos más cercanos, y que en la religión simboliza el nacimiento de Jesús, por tal motivo, la llegada de esta fecha marca el final de las novenas que tradicionalmente se realizan en Colombia y otros países de América Latina.



Antes de esta fiesta, se lleva a cabo la nochebuena, que según la Real Academia Española es la noche de vigilia de la Navidad, lo que quiere decir que son las horas previas a la festividad en la que cada país tiene sus propias costumbres.

Sin embargo, hay quienes no tienen muy claro si el nacimiento de Jesús se conmemora el 24 o el 25 de diciembre, ya que en algunos países se acostumbra a celebrarse en uno de esos dos días.



¿La Navidad se celebra el 24 o el 25 de diciembre?



De acuerdo con el portal ‘Ámbito’, la religión católica celebra esta fecha el 24 de diciembre junto con la nochebuena, por lo que las familias latinas se reúnen para compartir algunos alimentos, bebidas alcohólicas y rezan la última novena en la que se le da inicio a la Navidad.



La religión católica defiende que el niño Jesús pudo haber nacido entre la media noche y la madrugada del 25 de diciembre, en ese sentido, la Navidad se celebra en esa fecha, pero los preparativos se realizan el día anterior.



Si bien, en la Biblia no se especifica la fecha exacta en la que nació Cristo, desde el año 380 después de Cristo, se han realizado diversas misas durante la nochebuena. Cuando el reloj marca la medianoche, se tiene como tradición entregar los regalos que se adquirieron para sus seres queridos.



Esto porque en la religión católica, cuando nace Jesús, los tres reyes magos emprendieron un largo viaje que los llevó hasta el pesebre, en donde se encontraba la Virgen María y su hijo recién nacido, una vez llegaron al lugar, los reyes le dieron algunas ofrendas de incienso, mirra y oro a Cristo, de acuerdo con ‘El Comercio’.



Sin embargo, esta no es una costumbre que se comparta con todos los países del mundo, un ejemplo de esto es Estados Unidos, en donde no se abren los regalos durante la nochebuena.



Esto porque en esa nación quien distribuye los regalos es ‘Santa Claus’ y se cree que durante el 24 de diciembre, el popular hombre, de barba blanca y traje rojo, estaría viajando por todo el mundo para entregar los presentes. Por tal motivo, en la mañana del 25 los niños se levantan a destapar sus regalos, según ‘Usa.gov’.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO