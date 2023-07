No es un secreto que afrontar una ruptura amorosa puede ser muy doloroso y difícil de sobrellevar. Hay quienes se imaginan una vida juntos, una relación estable o se acostumbran a siempre tener una compañía como una necesidad.



Cuando llega el final repentino de ese noviazgo o la separación de un matrimonio que juraron hasta la muerte, asimilar su terminación lleva tiempo, pueden ser meses o incluso años.

De acuerdo con Sonia Castro, psicóloga de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, UAM, superar al exnovio o la exesposa tiene un tiempo estimado de entre seis y 24 meses, pero esto claramente puede variar, ya que no todos los compromisos ni las parejas son iguales, ni las experiencias vividas son las mismas. Unas pueden marcar más que otras.



(Le puede interesar: Abuela de 93 años se volvió viral en redes al hacer un ranking de sus exnovios).



En ese sentido, cada sujeto lleva su proceso de ruptura como mejor sepa y pueda hacerlo, un ciclo de cuestionamientos, tristezas, arrepentimientos, rabia y todo tipo de emociones, hasta finalmente llegar a la aceptación.



Así que si está atravesando por un proceso similar, y considera que está cerca de iniciar otro capítulo de su vida, dejando atrás el dolor que le produjo terminar con su expareja, estas son alguna señales que le pueden dar indicios de que su ex ya no lo interesa tanto, según el portal del Instituto 'Europeo de Psicología Positiva (IEPP)'.

Ya no duele hablar de la relación

Es común que al terminar el vínculo amoroso, hablar de los motivos que desencadenaron su fin sea un tema de cada día, además de doloroso.



(Siga leyendo:¿Hablas con tus ex? Lina Tejeiro responde si Andy Rivera o Juan Duque aún están).



Sin embargo, poco a poco esta necesidad de discutirlo y de sentirse mal al hacerlo puede disminuir hasta el punto de que ya no implique una molestia acordarse de lo vivido y de su excompañero o exnovia.

Realiza nuevas actividades o retoma gustos anteriores

Cuando está pasando por una ruptura, es posible y normal aislarse, dejar de hacer las cosas que disfrutaba plenamente.



No obstante, si nota que esto ya no sucede, pues se siente con mayor energía para aprender nuevas habilidades o saberes y retomar actividades que anteriormente le gustaban realizar, también es una señal de que está superando los dolorosos recuerdos, de acuerdo con el instituto.

Disfruta de la soltería

Tras un rompimiento es de esperarse que la persona no quiera establecer un vínculo afectivo cercano con otra. Incluso existen quienes se plantean no volver a enamorarse, pero si ya no piensa en su ex de la misma manera, estas creencias cambian.



(Lea también: Los novios que grabaron cómo un oso los devoró en seis minutos).



Si finalmente siente tranquilidad y ninguna incomodidad por estar solo, esto puede ser una signo de que está disfrutando de su soltería, mientras se toma el tiempo de seguir sanando sus emociones.

No piensa en volver con su expareja

Al terminar una relación es posible que, en algún momento, piense en regresar con esa persona. Cuando esta idea deja de aparecer en su cabeza, sin motivos para querer todavía una relación con su ex, esto puede indicarle que va por muy buen camino.

Crea o mejorar las relaciones con su círculo social

Un indicador de superación del duelo es la facilidad e intención de querer interactuar con otros sujetos y disfrutar de la experiencia. Los vínculos con seres queridos se afianzan, y se abre la posibilidad de extender su círculo de amigos.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias