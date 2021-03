Semana Santa y el listado de puentes festivos que le restan al 2021

Tras ponerse en marcha el Plan Nacional de Vacunación para bajar el número de contagiados de covid-19, de a poco el país se va regresando a la nueva normalidad, luego de un año 2020 totalmente afectado por la crisis sanitaria originada por la pandemia.



Sin embargo, la presencia del virus exigirá mantener las medidas de prevención mientras se alcanza el ritmo de vacunación masiva. Claro que esto no será obstáculo para comenzar al agendar los descansos en los días festivos que se avecinan que ofrecerán una posibilidad de reencuentros o viajes, después de más de una año en el cual se tuvo que mantener el aislamiento social.



Este año tiene un total de 17 festivos, entre los que se encuentran celebraciones civiles y de tipo religioso. Los dos primeros se cumplieron los pasados primero y 11 de enero, con las celebraciones de Año Nuevo y el Día de Reyes Magos, respectivamente, por lo que restan 15 días de festividades.



Entre estos se encuentra el del lunes 22 de marzo (día de San José) y el del primero y 2 de abril (jueves y viernes de Semana Santa), festivos que pueden aprovecharse para un descanso después de un poco más de dos meses que han transcurrido en la presente temporada, más si se tiene en la cuenta que febrero no tuvo ningún puente.



Con este panorama, un poco más positivo, se podría ir programando las fechas de posibles descansos en familia.



A continuación, hacemos el listado de los festivos de este 2021, aunque algunos se cumplirán los días sábados.



Lunes 22 de marzo (Día de San José)



1 de abril (jueves Santo)



2 de abril (viernes Santo)



Sábado 1 de mayo (Día del Trabajo)



Lunes 17 de mayo (Día de la Ascensión)



Lunes 14 de junio (Día del Sagrado Corazón)



Lunes 5 de julio (San Pedro y San Pablo)



Martes 20 de julio (Día de la Independencia)



Sábado 7 de agosto (Batalla de Boyacá)



Lunes 16 de agosto (Asunción de la Virgen)



Lunes 18 de octubre (Día de la Raza)



Lunes 1 de noviembre (Día de los Difuntos)



Lunes 15 de noviembre (Independencia de Cartagena)



Miércoles 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)



Sábado 25 de diciembre (Navidad)



