Ignacio Jordá, o más conocido como Nacho Vidal, apareció desde el jardín de la clínica de desintoxicación en una entrevista que le realizó el periodista español Jordi Évaloe.



El celebre actor, quien ingresó a la clínica por problemas de depresión sostuvo que siempre le gustó el trabajo que hacía, de hecho, llegó a considerarlo que lo amaba por completo.



La lucha Nacho Vidal vs. Ignacio Jordá. #LoDeNachoVidal pic.twitter.com/DfZuiWFlSe — Lo de Évole (@LoDeEvole) May 7, 2023

"He ganado muchísimo más dinero del que yo podía imaginar cuando trabajaba de portero o pizzero. Y me lo reventé lo más grande: con mis amigos, con comida, con coches estrellados...A veces pienso, si hubiera ahorrado un poco", afirmó Nacho Vidal, quien además, aseguró que lleva tres semanas de tratamiento, y detalló los miedos que ha atravesado durante su depresión, "no compraba comida, no se duchaba y no quería ver a nadie".



A lo largo de la entrevista, el exponente del porno, sostuvo que se vio tan débil y lleno de miedo que es en ese punto cuando decidió pedir ayuda e ingresar a la clínica por primera vez: "Yo los sábados por la noche me quedaba en casa. Mi sábado era comprarme un gramo, ocho latas de cerveza y me masturbaba ocho, diez, doce horas. Solo... Cuando empiezas a madurar es cuando sabes pedir ayuda".



Ataques de pánico, depresión, consumo compulsivo de drogas… Hace un mes decidió ingresar en una clínica de rehabilitación. #LoDeNachoVidal pic.twitter.com/qCjDVEcz5w — Lo de Évole (@LoDeEvole) May 7, 2023

Así mismo, aseguró que a los 22 años comenzó a inyectarse testosterona a un nivel muy elevado.



"Con 22 años empecé a pincharme testosterona para tener ese nivel muy elevado, por lo que yo estaba encendido, por lo que yo estaba cachondo todo el tiempo", contó Nacho Vidal. FACEBOOK

En medio de la charla con el periodista, el actor porno indicó la importancia de una excelente educación sexual, pues después de tantas sesiones de inyectarse testosterona, el cuerpo de Vidal ya no generaba la hormona de manera natural.



"Ahora mismo tengo niveles bajísimos de testosterona, muy por debajo de la media. El deseo sexual me viene a ratos, pero es escaso. Creo que podría vivir el resto de mi vida sin sexo tranquilamente", indicó Nacho Vidal.

FELIPE SANTANILLA AYALA

ELTIEMPO.COM

