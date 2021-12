Aunque llevar el extintor en el carro es sinónimo de cumplir con un requisito más del Código Nacional de Tránsito, la verdad es que se trata de un elemento de seguridad indispensable que merece mucha más atención de los automovilistas. En caso de incendio, este podría salvar el carro y, más importante, la vida de los ocupantes.



La norma técnica colombiana (NTC 1446) obliga a los conductores a llevar en el automóvil un extintor tipo ‘BC’ (de 5 o 10 libras). Esa referencia está destinada a controlar incendios provocados por líquidos inflamables y derivados del petróleo (gasolina y Acpm).



Sin embargo, de nada sirve llevarlo en el carro si el extintor no tiene el polvo químico adecuado o si, como suele suceder, el accesorio está dañado o vencido.



Un extintor se compone de un polvo químico seco. Su llenado es, por lo general, 80 por ciento de polvo y 20 por ciento de nitrógeno, a 120 libras de presión, que comprime el polvo y le permite salir por un tubo plástico situado en el centro del recipiente y conectado a la válvula.



Por ley y seguridad, el extintor debe ser recargado cada año. Es una operación simple y fácil de hacer que no requiere mucho tiempo, pero sí de los materiales adecuados que solo se consiguen en centros especializados. Se hace siguiendo este proceso:



1. Se despresuriza y desocupa.



2. Mediante una prueba neumática, se revisa si el cilindro presenta fugas y porosidades.



3. Lo llenan de polvo químico seco y lo pesan.



4. Se instala la válvula de presión.



5. El extintor es presurizado con nitrógeno, a 125 libras de presión.



6. Lo someten luego a otra prueba neumática para corroborar su total hermeticidad.



7. Se ajusta el pasador de seguridad y, cumplida la recarga, se le adiciona al extintor una calcomanía de instrucciones de manejo, con su respectiva fecha de vencimiento.



“Los organismos de control en Colombia obligan a recargar el extintor cada año porque puede presentar fatiga en sus materiales con la consecuente pérdida de presión, y porque el polvo químico pierde su efectividad total mientras está guardado mucho tiempo", le dijo el ingeniero César Augusto Ramírez, gerente de manufactura de Industrias Campi, fabricante de extintores, a REVISTA MOTOR.



Y agrega que, a primera vista, "lo que el conductor debe revisar es que el cilindro esté en buen estado y que la aguja indicadora del manómetro señale la presión dentro del triángulo verde o, al menos, no esté recostada hacia la izquierda de la medición”.



Uso adecuado del extintor

El sitio más adecuado para llevar el extintor es debajo del asiento del pasajero o copiloto, ya que está a su alcance y es fácil de sacar. Nunca lo guarde en el baúl, metido al fondo de las maletas. Llegado el caso, llévelo encima de todo el equipaje con el kit de carretera.



No lo coloque bajo del asiento del conductor, pues, si el soporte se daña, el extintor podría rodar hacia los pedales y causar un accidente. Tampoco lo ubique colgado en un paral: si se sale, puede herir a un pasajero.



Por otro lado, no olvide que 'lo barato sale caro'. La compra del extintor no es la excepción. Adquirir uno barato, comprado en la calle, solo por evitar problemas con la policía, no es buena idea.



Lo importante del extintor está por dentro. Estos pueden tener un peso considerable y el reloj puede indicar que está 'lleno', pero, si no está seguro de qué contiene, es mejor que no lo compre y se busque uno plenamente certificado.



Recuerde también que su tamaño debe ser el indicado por la autoridad o por el manual del carro, pues estos se basan en estudios que aseguran que ese tamaño es suficiente de acuerdo con el tipo de carro. No lo compre solo pensando en que le quepa en el maletín de herramientas del carro, pues no debe estar ahí y puede ser insuficiente si se presenta una emergencia.

En caso de incendio...

La unión del oxígeno con algún elemento de combustión (telas, plásticos, cauchos o líquidos inflamables) y el calor pueden hacer que un automóvil se encienda en llamas. En caso de que eso suceda, estos son los pasos que usted debería seguir:



1. Quite el seguro de la palanca de activación del extintor, girando y halando del pasador.



2. Procure estar lo más cerca posible a la llama, accione la pistola dirigiendo el polvo químico en un ángulo de 45 grados a la base de la conflagración, de forma horizontal. No la dirija a las flamas.



3. No vacíe todo el contenido de un solo disparo: haga descargas cortas y precisas.



Recuerde que, en caso de emergencia, la primera medida es mantener la calma e identificar dónde se puede estar produciendo el conato de incendio. Tenga en cuenta que solo existen dos formas de sofocarlo: cortando el oxígeno o neutralizando la fuente de combustible.



Si detecta humo o tiene la sospecha de que algo se está quemando, lo primero que debe hacer es abrir la tapa del capó y la del baúl, pues sus guayas se derriten fácilmente.



