¿Cuáles son los símbolos claves durante la celebración del Día de San Patricio?

El Día de San Patricio es una festividad irlandesa que despierta entusiasmo en diversos países del mundo, especialmente en Estados Unidos, Canadá y Australia. Esta se celebra el domingo 17 de marzo y conmemora la muerte de San Patricio, un patrón del Siglo V reconocido por evangelizar Irlanda y utilizar el trébol de tres hojas para explicar la Santísima Trinidad.

Aunque en un principio esta celebración era netamente religiosa, con el paso de los años se ha ido transformando y hoy en día se realizan diferentes desfiles y eventos donde se aprecia la música celta, bailes tradiciones, entre otras costumbres irlandesas.

Como es tradición en esta festividad, hay ciertos símbolos y representaciones que no deben faltar durante las celebraciones. Si no está familiarizado con ellos, aquí le presentaremos los cuatro más importantes, según el medio 'National Geographic'.

El trébol

Este es el símbolo más emblemático del Día de San Patricio, pues se cree que San Patricio utilizó esta planta de tres hojas para explicar la Santísima Trinidad mientras predicaba, aunque los historiadores coinciden en que esto es más una fábula que un hecho verídico.

En el siglo XVIII, el trébol se adoptó como símbolo de la lucha de Irlanda por su independencia de Gran Bretaña, junto con el color verde. Los republicanos irlandeses católicos vestían uniformes verdes, mientras que sus enemigos protestantes adoptaban el naranja en honor a Guillermo de Orange.

La bandera de Irlanda contiene ambos colores, pero esta planta ha llegado a representar a la nación en su conjunto. Además, aparece en el escudo real del Reino Unido, que incluye una rosa para Inglaterra, un cardo para Escocia y un trébol para Irlanda del Norte.

San Patricio utilizó el trébol de tres hojas para explicar la Santísima Trinidad. Foto:iStock Compartir

Los duendes

El duende, o leprechaun, es uno de los símbolos más arraigados asociados con Irlanda. Sin embargo, la percepción moderna de estas criaturas es muy distinta a sus orígenes en el folclore irlandés, donde se les atribuía la capacidad de traer buena suerte o interferir en los planes humanos.

En el siglo XIX los folcloristas y poetas como William Butler Yeats comenzaron a popularizar la figura. En aquella época, el duende era un zapatero gruñón que guardaba celosamente su tesoro.

Sin embargo, el cambio hacia la representación más conocida del duende verde y alegre se produjo gracias a Walt Disney. Su visita a Irlanda inspiró la película de los años 60 "Darby O'Gill y la gente pequeña", en la que se presentaba un duende embaucador vestido con pantalones y abrigo verdes, chaleco amarillo y zapatos con hebilla.

Cerveza y ríos verdes



Se cree que la tradición de la cerveza verde tiene sus raíces en Estados Unidos y fue gracias a Thomas H. Curtin, maestro de ceremonias y médico forense neoyorquino, quien en marzo de 1914 organizó una fiesta de San Patricio con decoración y cerveza de este color.

Para teñir de verde la bebida, Curtin utilizó azulante, un producto de lavandería de color azul que se emplea para dar brillo a la ropa blanca. A día de hoy, la gente fabrica su propia cerveza verde utilizando colorantes alimentarios.

Sin embargo, la cerveza no es la única cosa que se pinta de verde en el Día de San Patricio. En 1961, la ciudad de Savannah, en Estados Unidos, intentó teñir su río de verde para la festividad, pero no tuvieron sin éxito. No obstante, al año siguiente, Chicago logró hacerlo posible gracias a que un fontanero descubrió que una sustancia para detectar fugas hacía que el río se volviera verde.

Desde entonces, el río de la ciudad se tiñe de verde para la festividad, utilizando más de 18 kilos de tinte que dura aproximadamente cinco horas.

Arpas

El arpa está en el escudo de armas de Irlanda. Además, múltiples movimientos nacionalistas y rebeldes han adoptado el arpa como un emblema de resistencia y lucha por la independencia a lo largo de la tumultuosa historia de la nación.

Su momento crucial fue en 1862 cuando la cervecera irlandesa Guinness decidió incorporar el arpa en su logotipo, consolidando aún más su estatus como un símbolo nacional icónico.

Sin embargo, este gesto tuvo complicaciones, pues cuando Irlanda alcanzó la autogobernación en 1922, tuvo que modificar la orientación del arpa en su logotipo oficial para evitar conflictos con la marca registrada de la cervecera Guinness.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias