¿Cuáles son los requisitos para ser parte del salón de la fama del rock? Nominados 2024

El salón de la fama (o Hall of Fame) del Rock and Roll es un museo en Cleveland, Ohio, EE. UU., que rinde tributo a los músicos y artistas que han tenido un impacto positivo en el desarrollo de este género musical, y sus variantes.



(Lea también: 'Little Richard', el documental que le hace justicia al 'inventor' del 'rock and roll').



Según la revista ‘diners’, el ‘Rock and Roll Hall of Fame’ fue creado el 20 de abril de 1983 por el productor discográfico Ahmet Ertegun y los productores musicales Seymour Stein, Bob Krasnow y Noreen Woods.

Los primeros artistas en ser incluídos y homenajeados en el salón fueron Elvis Presley, Ray Charles, Sam Cooke, Jerry Lee Lewis. Little Richard, James Brown y Fats Domino, y desde ese entonces se incluyen agrupaciones o solistas anualmente.



El pasado 10 de febrero se anunciaron los nominados para este año, y son los siguientes:

Mary J. Blige Mariah Carey Cher Dave Matthews Band Eric B. & Rakim Foreigner Peter Frampton Jane's Addiction Kool & the Gang Lenny Kravitz Oasis Sinéad O'Connor Ozzy Osbourne Sade A Tribe Called Quest

(Puede interesarle: El club nocturno que demuestra que el Rock and roll no tiene edad).



La ceremonia en la que se anuncia a los artistas incluidos se presentará en vivo en ABC y en Disney+, y estará disponible para repetición en Hulu. La fecha de la ceremonia aún está por anunciarse.

¿Cuáles son los requisitos para estar nominado?

El primer requisito, y el más claro de todos, es que el primer disco del artista o de la banda tiene que haber salido al público hace al menos 25 años.



Los más de 800 expertos que toman la decisión analizan también el reconocimiento mundial de la carrera del artista o la banda, así como los aportes que han hecho a la industria musical y al mundo del rock.



Algo que no queda claro, no obstante, y que ha generado muchas controversias en la historia del museo, es qué tanto acobija el género ‘Rock and Roll’ a otros ritmos. Por ejemplo, la inclusión de Dolly Parton, considerada ampliamente una artista de country, fue cuestionada por muchas personas.

(De interés: Día Mundial de Rock: ¿por qué se celebra?).



Pero Kylee Phillips, de la Universidad de Miami, cree que todo viene de las raíces de cada artista. Así su discografía se limite al rap o al country, en el trabajo de cada artista hay referentes de muchos géneros, y si entre ellos hay Rock, su obra deriva de él.



“Va más allá del Rock and Roll. Claro, fue creado para ser solo de Rock and Roll, porque Cleveland es la capital del género, pero creo que definitivamente han evolucionado para ir más allá, para atraer a más públicos al museo. Han ampliado sus barreras”, explica Phillips, en algo que parece una alegoría a la música fusión, tan relevante hoy en día.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

La niña que entendió mal la tarea al profesor y terminó llevando una gallina al colegio

Aida Victoria Merlano dice que se casará con WestCol: 'Queremos un bebé ya'

Carolina Acevedo, ganadora de 'MasterChef', cambia de canal e irá a 'Sábados Felices'