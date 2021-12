Elegir un juguete sexual puede ser una tarea complicada.



Aunque existen de todos los colores y tamaños, la idea es complacer y pasar un momento feliz con su pareja.

Es necesario asegurarse que, después de dar el consentimiento de las 2 partes, busquen un juguete planteándose unas preguntas para saber su propósito.



¿Qué se debe saber para escoger?

Juguetes eróticos. Foto: iStock

- ¿Qué les gusta? ¿Qué tipo de experiencias disfrutan? Y ¿Cuáles no disfrutan?



Es preciso saber qué le apasiona a los dos y encontrar una especie de 'consenso' para la elección.



- ¿Qué estimulación prefieren?



Si les agrada experimentar o son más tradicionales. Suelen existir elementos de estimulación sexual para todos los gustos y necesidades.



- ¿Qué forma disfrutan más?



En esto es importante destacar cuál es el rasgo en particular que más se busca: textura, tamaño o beneficios en el momento de la intimidad.



- ¿Para qué lo van a usar?

​

Tener en cuenta en qué espacio se va a usar: en la ducha, como estimulación solo con vibración, fuera de la casa, para complementar en el sexo o para juego previo.

Divertirse puede fortalecer la relación. Foto: iStock



- ¿Qué experiencias tienen?

​

Es diferente una persona que no ha empezado su vida sexual a una con experiencia. El tamaño se debe tener en cuenta, porque es primordial que sea un momento placentero.



- ¿Qué tamaño prefieren?

​

Para empezar es mejor elegir un tamaño pequeño. Es diferente experimentar con un juguete que con el órgano masculino teniendo en cuenta la lubricación.



- ¿De qué material lo quieren?

​

Esto es importante porque, más allá del placer, hay personas que son alérgicas a algunos componentes. Además, cada material ofrece una sensación distinta. También hay que tener en cuenta la sensación térmica: si les molesta el frío o el calor se recomienda empezar con un juguete con silicona médica.



- ¿Qué presupuesto tienen?

​

Deben saber cuánto van a invertir en el producto. El precio puede limitar las opciones.

Estos elementos, generalmente pensados por su uso individual, suelen ser muy frecuentes en las parejas. Foto: iStock

Se debe tener en cuenta que es mejor empezar con un juguete sencillo e ir avanzando. Para estar seguros es mejor que pregunten con detalle cómo funciona cada uno y para qué sirve.



Quienes saben de sexología recomiendan que lo más importante es conocerse, saber lo que disfrutan y lo que no soportan, comprar con inteligencia un producto que, aunque no sea el más costoso, cumpla con su propósito. Es valioso saber que un lubricante a base de agua puede ayudarlos para evitar accidentes.



Siempre es mejor asegurarse en sentir placer y que una experiencia divertida también incluye aprendizaje.

EL TIEMPO