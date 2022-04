Coquetear es una habilidad que puede perfeccionarse o deteriorase. Es posible que si pasa mucho tiempo con una misma pareja y luego terminan, volver al ruedo puede ser como intentar resolver problemas de matemáticas después de años de haber salido del colegio. En ocasiones incluso le llaman arte, pues requiere de la sensibilidad de darse cuenta qué es lo más placentero para otra persona.



Algunos sujetos son naturalmente buenos para coquetear, mientras que para otros resulta ser más complicado. De hecho, el juego de la seducción puede ser afectado por los nervios y la ansiedad social, incluso, muchos no logran despertar en otros atracción o agrado y se quedan a mitad de camino.

Un estudio realizado por científicos sociales de la Universidad de Nicosia en Chipre halló los 11 métodos de coqueteo que las personas encuentran más desagradables.



Estas tácticas pueden convertirse en un factor decisivo para que los individuos prefieran alejarse de esa persona a la que, como se dice coloquialmente, le estaban ‘cayendo’.



De acuerdo con el artículo titulado ‘Qué constituye el mal coqueteo: un estudio exploratorio de factores decisivos en las relaciones’, publicado en la revista ‘Personality and Individual Differences’, decir groserías y un excesivo narcisismo tienden a generar rechazo en las personas durante el coqueteo.

¿En qué consistió el estudio?

Para esta investigación participaron más de 200 personas, a las cuales se les realizaron una serie de preguntas abiertas sobre las estrategias de coqueteo que más desagradables les resultaban.



Además, compararon esas respuestas con las de alrededor de 700 participantes, quienes tuvieron que calificar cuán molesto les resultaban los rasgos identificados por el primer grupo.



El estudió identificó que de las once tácticas más desagradables, la más rechazada por la población es el coqueteo demasiado obsceno o sexista. Seguido de la mala higiene y de la indecisión o el ‘flirtear’ con múltiples potenciales parejas al mismo tiempo.



En el ensayo, dirigido por Menelaos Apostolou, profesor de psicología evolutiva, también halló que es muy difícil tener una relación con alguien que tiene opiniones contrarias a las propias, pues después de las tres anteriores, esa fue la característica que más rechazo generó en los participantes.

Las personas en el estudio expresaron que les resultan desagradables las personas muy 'toconas'. Foto: iStock

A parte de eso, las personas que tienden a decir muchas groserías generan desagrado en los demás.



Incluso, los investigadores pudieron confirmar que las personas narcisistas, sin buen sentido del humor y con baja autoestima tienden a ser rechazadas más a menudo. Las personas desean sentir que aprenden con su pareja, por lo que la falta de inteligencia tiene un efecto en ellas mientras conocen a alguien con el interés de una relación romántica.



Además, declararon que factores decisivos, aunque menos prioritarios para los participantes del estudio, son el no ser una persona atractiva y la tacañería.



“La gente puede mejorar sus resultados coqueteando si cuidan su apariencia, prestando atención a su piel e incluso si se ofrecen más a menudo a pagar las cuentas en las citas”, explicó Apostolou, el director del estudio.

¿Puedo cambiar cómo coqueteo?

Una de las conclusiones a las que llegaron con el estudio sobre métodos para coquetear fue que cualquiera puede mejorar y volverse más efectivo y asertivo en su forma de comunicar para lograr conectar con otras personas.

No deje que la llama se apague antes de que llegue a encenderse: evite cometer estos errores. Foto: iStock

“Hay que evitar decir comentarios sexistas u obscenos, o tocar a la persona demasiado también es algo a dejar de hacer”, escribió Apostolou en el artículo publicado en la revista ‘Personality and Individual Differences’.



Además, hay diferencias en cómo se perciben los métodos de coqueteo según las edades de las personas. Para los más jóvenes, tiende a ser más interesante aceptar conocer a muchos tipos de personas, porque se privilegia el adquirir nuevas experiencias y aprender, por encima de unas reglas establecidas para las relaciones.



Sin embargo, las personas mayores suelen ser más exigentes con lo que desean en una pareja o amigos, por lo que se mostraron en mayor desagrado ante las actitudes que no gustan en medio del coqueteo.

Es importante recordar que las cosas que más placenteras le resultan a las personas dependen de cada uno. Foto: iStock

Finalmente, encontraron que las mujeres tendían a mostrar mayores niveles de fastidio y rechazo por las 11 técnicas de coqueteo desagradables que los hombres.

Los investigadores sugieren que esto tiene que ver con los riesgos que implican para una mujer salir con la persona ‘equivocada’.



“Las mujeres suelen tener más responsabilidades en las actividades de crianza, por lo que hay un mayor riesgo si salen con la persona menos indicada para ellas”, explicaron los autores del estudio.



Es normal que los estándares suban a medida que las personas van madurando, y es importante reconocer que en el caso de ese estudio, que fue realizado en personas de Chipre, no se contemplaron diferencias culturales con otras regiones del mundo.



¡Así que ya sabe! A evitar estas 11 actitudes cuando le esté ‘cayendo’ a alguien: obscenidad, mala higiene, no querer exclusividad, diferencias de opinión, vocabulario vulgar, bajo intelecto, narcisismo, poco sentido del humor y baja autoestima, ser demasiado ‘tocón’, no ser atractivo y ser tacaño. 'Pan comido'.

