Estos son los festivos en Colombia para el 2024: ¿serán menos o más que este año?

Conozca y planee sus viajes con los días festivos del 2024. Lamentamos decir que hay menos cantidad en comparación con el 2023.



Los puentes festivos o feriados son de los días más esperados por muchos colombianos y es que en ellos algunos descansan, viajan e incluso hay que recordar que cuentan como pago de un día normal para aquellos que tienen un contrato de trabajo formal vigente en este país. En caso de que se le solicite al empleado laborar ese día, se añade el cargo por ley de festivos que le cae muy bien a su bolsillo.

En el 2023, gracias a la Ley 51 de 1983, se gozó del 1 de mayo (Día del Trabajo), 20 julio (Día de la Independencia), 7 de agosto (Batalla de Boyacá), 6 y 13 de noviembre. Todavía faltan el 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Navidad). En total, este año cuenta con 20 festivos.



No obstante, el 2024 no tendrá esa misma cantidad. Serán menos días feriados y hay que añadir que será un año bisiesto. En total serán 18 que se distribuirán así: 11 corresponderán a lunes y 3 a miércoles; uno un sábado; uno un domingo y el Jueves y Viernes Santo.

Cabe destacar que Colombia será el segundo país con más festivos el próximo año en Latinoamérica. El primero será Venezuela con 25; en tercer lugar, Chile con 17, y le siguen Argentina y Perú con 15 cada uno. La nación a nivel mundial que tiene más feriados es Nepal con 35.



A continuación, una lista en detalle de los días de fiesta en Colombia y el día de la semana en el que caerán.

¿Qué días son festivos en el 2024?

1 de enero: Año nuevo (lunes) 8 de enero: Día de los Reyes Magos (lunes) 25 de marzo: Día de San José (lunes) 28 de marzo: Jueves Santo 29 de marzo: Viernes Santo 1 de mayo: Día del Trabajo (miércoles) 13 de mayo: Día de la Ascensión (lunes) 3 de junio: Corpus Christi (lunes) 10 de junio: Día del Sagrado Corazón (lunes) 1 de julio: Dia de San Pedro y San Pablo (lunes) 20 de julio: Día de la Independencia de Colombia (sábado) 7 de agosto: Batalla de Boyacá (miércoles) 19 de agosto: Asunción de la Virgen (lunes) 14 de octubre: Día de la Raza (lunes) 4 de noviembre: Día de todos los Santos (lunes) 11 de noviembre: Día de la Independencia de Cartagena (lunes) 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción (domingo) 25 de diciembre: Navidad (miércoles)

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

