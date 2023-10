¿Cuáles son los beneficios que tiene un niño al practicar un hobby? Le contamos

Es común que los niños manifiesten su aburrimiento tras no realizar ninguna actividad en el día o luego de salir del colegio, por lo que es importante que desarrollen algún hobby que les permita utilizar toda esa energía en una ocupación que los aleje de los dispositivos electrónicos.



Existen diferentes tipos de pasatiempos que pueden brindar beneficios a sus hijos, entre los cuales se pueden encontrar a los deportes como el fútbol, el patinaje, el voleibol o las manualidades, como la realización de pulseras, pintar cuadros, la carpintería, entre otros.

Tener un hobby puede presentar una mejoría a nivel mental, emocional y físico, además, por medio de estos se pueden descubrir nuevas pasiones que en algún momento le pueden servir para obtener un ingreso económico.



Beneficios de los pasatiempos

Tener actividades extracurriculares permite que los menores se desconecten de sus actividades diarias y de sus preocupaciones cotidianas, aumenta la sensación de felicidad y bienestar, combatiendo la ansiedad o el estrés y da a conocer a su hijo la importancia del autocuidado, según ‘Bebés y más’.



También, permite que los más pequeños mejoren su actividad física, trabajar la autoestima, la confianza en sí mismos, la autopercepción, el desarrollo de la creatividad e incluso su relacionamiento con los demás al tener que seguir instrucciones de una persona o al trabajar en equipo.



Según ‘Psicólogos Barcelona.net’, tener un hobby ayuda a mantener la mente ocupada, por lo que a nivel cognitivo y psicológico mejora la capacidad de tolerar el estrés y combate enfermedades como la ansiedad y la depresión, ya que permite que la persona se relaje. Para que esto funcione es importante no verlo como una obligación.

¿Cómo encontrar un hobby para su hijo?

Si no sabe a qué actividades puede inscribir a sus hijos para que estos no se aburran, puede pedirles que realicen una lista en la que escriban las cosas que normalmente disfrutan hacer, por ejemplo, si le gusta realizar actividades físicas que no tengan que ver con el fútbol, puede sugerirles practicar el basquetbol, de acuerdo con ‘Bebés y más’.



También puede analizar lo que observa o juega en su dispositivo móvil, si tiene juegos de pintura puede comprar lienzos con números y algunas acuarelas para diseñar diversas imágenes o recrearlas. Puede complementar esto con algún curso que encuentre en su ciudad.



Es importante que usted los deje experimentar, si a su hijo no le gustó realizar manualidades, pruebe con un deporte o con alguna actividad musical como tocar la guitarra, sin embargo, debe inculcar al niño que cada actividad requiere de su compromiso, según ‘Bebés y más’.

Pasatiempos | Hobbies

