¿Cuáles son las señales que indican que su pareja quiere terminar la relación?

En muchas ocasiones las relaciones de pareja suelen ser bastante complicadas, en especial cuando las cosas no marchan bien y constantemente hay problemas y discusiones. Aunque en muchos casos no es así, este podría ser un indicio de que la pareja está a punto de terminar.



Vale la pena mencionar que cada relación es diferente y algunas parejas pueden manejar sus diferencias de manera efectiva, pues es posible que tengan buenas maneras de negociar esto, incluso si a veces resulta un poco tedioso.

Sin embargo, el Instituto Gottmann, quienes hacen estudios sobre parejas, ha estudiado las relaciones y han descubierto que comportamientos negativos como la critica, actitud defensiva, desprecio, ridiculización, evasión y trato silencioso suelen ser indicadores de una separación.



Asimismo, descubrieron otras señales de advertencia, que si una de ella o más están presentes en su relación, puede que los lleve a separarse muy pronto.

No hay conexión emocional

La ausencia de la chispa es un indicador fundamental de que la relación ha llegado a su fin. En una relación saludable, es esencial que ambas partes se sientan cómodas, siendo abiertas al expresar sus pensamientos y opiniones. Cuando la vulnerabilidad y el ser abierto desaparecen en la relación, en necesario determinar si vale la pena salvarla.



Si evita compartir sus verdaderos pensamientos, podría sugerir que ya no tiene una conexión profunda con la persona. Asimismo, si evidencia que las bromas habituales entre ustedes han desaparecido o tienen dificultad para mantener conversaciones interesantes, puede ser un signo de que la conexión entre ustedes está debilitándose.

Cuando la vulnerabilidad y el ser abierto desaparecen en la relación, en necesario determinar si vale la pena salvar la relación. Foto: iStock

Fallo de la comunicación

Si la comunicación está escasa, ya sea para hablar de aspectos positivos o negativos, o en lugar de abordar los problemas de frente, ambos optan por ocultarlos, puede significar que las cosas no andan nada bien.



Esto se debe a que en esta fase, puede sentirse que no tiene sentido abordar los problemas y prefieren abstenerse de expresar cualquier cosa. Aunque la amabilidad y evitar conflictos a veces benefician a una relación, simplemente "mantener la paz" con su pareja podría señalar que la relación ha alcanzado su límite.



No hay ningún atractivo para la intimidad física

A lo largo de una relación, el deseo sexual y la intimidad pueden experimentar variaciones. Sin embargo, la importancia de la intimidad física, en sus diversas formas amorosas, es crucial para el sustento de la relación. El contacto físico libera hormonas, como la oxitocina, que respaldan las emociones de amor y conexión. Si aún disfruta de la intimidad física cercana sin necesidad de sexo y sientes atracción por su pareja, es probable que su relación solo requiera un pequeño impulso.



No obstante, si la falta de interés hacia su pareja es evidente, podría ser indicativo de problemas. La falta de intimidad podría sugerir la necesidad de mejoras en la relación o, posiblemente, la proximidad de una ruptura.

No se apoyan mutuamente y tienen objetivos diferentes

Experimentar momentos de tristeza o de celebración se convierte en un placer en las relaciones cuando cuenta con una pareja que lo respalda, anima y comparte sus alegrías. La ausencia de su ser querido en momentos significativos revela una desconexión.



Una de las desconexiones más desafiantes en una relación surge cuando ambos desean cosas distintas y no pueden o no quieren respaldar los sueños del otro. Aunque exista un profundo afecto mutuo, la falta de alineación en las metas de vida dificulta ajustar las expectativas. Ignorar las señales de advertencia se torna complicado si no se toman el tiempo necesario para encontrar la felicidad como pareja.

Una de las desconexiones más desafiantes en una relación surge cuando ambos desean cosas distintas y no pueden o no quieren respaldar los sueños del otro. Foto: iStock

No puede imaginar un futuro juntos

La durabilidad de las relaciones a menudo se basa en la capacidad de imaginar un futuro compartido, donde ambos contribuyen a la creación de sus vidas y su asociación. La falta de coincidencia en la visión del futuro o la interrupción total de las conversaciones sobre planes venideros puede ser un indicativo de que la relación se aproxima a terminar.

