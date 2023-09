Uno de los juegos más populares en Colombia es la rana. Este pasatiempo ha acompañado la diversión y las reuniones con amigos y familiares. Se trata de poner a prueba habilidades de puntería y de precisión, en las cuales se intenta introducir los aros en los agujeros de la mesa.



La rana, el sapo o la bolirana es una tradición de cientos de años en el país que ha hecho parte de la cultura de Colombia y su origen lo puede sorprender.



Según el portal especializado Juegos Campesinos, su origen trae consigo una antigua leyenda Inca. En esta cultura los sapos eran venerados por sus 'poderes mágicos', por ello los caciques arrojaban piezas de oro en los lagos, diciendo que si un sapo saltaba y comía la pieza, este se convertía en oro y se le concedía un deseo al tirador.



Sin embargo, no solo se juega en Colombia, también existen registros en México, Argentina y Bolivia.

Reglas de la rana

Como en todos los juegos, existen las reglas. Aunque en medio de las risas y la popular cerveza que acompaña el juego quizá no esten tan presentes, le contamos algunas de las más generales.

Cada jugador lanzará las fichas consecutivamente, una vez terminado su turno, se procede a contabilizar el puntaje alcanzado. Se juega por turnos hasta que el jugador termine de lanzar todas sus fichas. Ganará el jugador que haya obtenido un puntaje mayor o en caso de empate, se procede a un nuevo lanzamiento entre los finalistas. En ningún caso se podrá volver a lanzar fichas independientemente de donde hayan caído. Cada jugador dispondrá de la totalidad de fichas para vencer a sus oponentes. El mayor puntaje se obtiene ingresando una ficha en la boca del Sapo/Rana, si sucede se suele gritar: ¡Sapo/Rana! Si un aro lanzado queda en la boca de la Rana, el puntaje no es válido

Existen otras reglas que dependen de acuerdos dentro de los equipos, como por ejemplo: quitarle puntaje al equipo cuando uno de los jugadores no inserte ninguno de los aros.



Asimismo, en el caso de la bolirana, se debe cambiar manualmente de equipo, si esto no se hace y el jugador hace puntaje en el equipo que no pertenece, la puntación será válida.



Otros juegos tradicionales en Colombia son el tejo, la coca, piquis, golosa y el Yoyo. Cabe resaltar que todos estos juegos, incluyendo la rana, son de vital importancia para la construcción de identidad y son valiosos, ya que pasan de generación en generación.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

