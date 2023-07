Desde hace algunos años el "sueño americano" se ha convertido en el objetivo para cientos de personas, quienes buscan oportunidades en Estados Unidos.



No obstante, hay quienes han tomado la opción de irse de forma ilegal, a causa de no tener los medios económicos para acceder a la solicitud de la visa.

De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por su sigla en inglés) dio a conocer, por medio de Caracol Radio, que, para febrero de 2023, se habían registrado 863.929 personas que habían migrado hacía EE.UU. por la frontera sur del país.



No obstante, también hay personas que han tomado la decisión de hacer el trámite de la visa, un proceso que demora alrededor de dos años, teniendo en cuenta que hay posibilidades de que esta pueda ser aprobada o no.



Este el caso de Maura Bertel, quien dio a conocer, por medio de su cuenta de TikTok, las preguntas que le realizaron en la embajada para que su visa fuera aprobada; sin embargo, no fue así.



En el video, la mujer contó su experiencia, comentando que, particularmente a ella, le habían hecho demasiadas preguntas, considerando que a otras personas tan solo le habían hecho una y "pa' fuera, negado", aseguró la joven.



Bertel mencionó algunas de las preguntas que le habían realizado: "¿Motivo del viaje?, ¿qué países he visitado?, ¿por qué, ganando tanto dinero, no ha ido a Europa?, ¿tiene familia en Estados Unidos?, ¿tiene propiedades?, ¿dónde vivía mi papá, mi mamá y mis hermanos?"

El cónsul tendrá en cuanta la información otorgada en el formulario DS-160. Foto: iStock

De acuerdo con lo anterior, cuando le preguntaron si tenía familia en el país americano, la joven respondió "no".



Por otro lado, cuando le preguntaron sobre la residencia de sus familiares, Bertel explicó que sus padres eran migrantes, dado que, actualmente, residían en Ecuador, por lo que adicionalmente le preguntaron el motivo de su estadía allí.



Después, le preguntaron sobre sus propiedades, a lo que la joven respondió que poseía un negocio, único medio que le generaba ingresos, por lo que le pidieron el documento de la cámara de comercio.

"Así que si a usted le dicen no, no lleve papeles, ¡mentiras!, llévelos, porque alguna cosa le piden", recomendó la joven a quienes piensan solicitar la visa o están a punto de asistir a la cita.



Adicionalmente, al ser profesional en derecho, le preguntaron si lo ejercía, a lo que ella respondió: "No, porque yo me dedico a mi negocio, porque me da más plata mi negocio".



De esta forma, dio a conocer las preguntas que le realizaron y sus respuestas, ocasionando que se las personas generan comentarios en lo que exponían sus experiencias al solicitar la visa.

Laura Daniela Alarcón vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS