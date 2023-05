Tatuar es una práctica que ha trascendido durante millones de años en la historia de la humanidad. Según registros arqueológicos, el arte del tatuaje era utilizado para honrar diferentes culturas alrededor del mundo, por medio de dibujos y frases que representaban los intereses de las antiguas civilizaciones.

En la actualidad, muchas personas se hacen tatuajes en su cuerpo para contar una historia o simplemente por gusto. Sin embargo, varios concuerdan que elegir un tatuaje no es trabajo fácil, más si lo que quieren es un diseño pequeño y discreto.

Además, pensar en una idea de tatuajes, es la parte más difícil, porque muchos quieren ser únicos y expresar algo diferente.

Frases para tatuajes



Las opciones favoritas por muchos son las frases cortas, porque implica menos dolor, son más económicas y su tamaño es ideal. Es por eso que varias personas prefieren escribir algún mensaje significativo a la hora de hacerse un tatuaje.

Según el medio estadounidense ‘Business Insider’, los tatuajes son una marca personal importante, es por eso que a la hora de plasmar un diseño en la piel, los mensajes poderosos son la mejor opción. Tanto así que compartieron una lista con varias frases en diferentes idiomas y su significado:

- Carpe diem, “vivir el momento”.

- No more drama, “no más drama”.

- Believe in yourself, “cree en ti mismo”.

- Veni, vidi, vici, “vine, vi, vencí”.

- Never give up, “nunca te rindas”.

- No sueñes tú vida, vive tú sueño.

- Cáete siete veces y levántate ocho.

- Con dolor viene la fuerza.

- Vuela alto.

'Elle' compartió una lista de palabras bonitas para tatuarse con mucho significado.

Resiliencia: es nuestra capacidad de adaptación a las situaciones adversas de forma positiva. Impermanente: nada dura para siempre. Serendipia: descubrimiento o hallazgo valioso e inesperado. Morriña: palabra gallega que condensa ese sentimiento de nostalgia al estar lejos de casa. Namasté: saludo hindú que significa respeto y humanidad. Efímero: algo que sucede en un corto periodo de tiempo. Epifanía: un momento de revelación. Etéreo: algo intangible y poco sublime, a la vez es delicado y sutil. Empatía: ponerse en el lugar de otra persona para entender sus sentimientos.

Otras opciones que tienen gran significado en la vida de las personas son:

- Nombres de familiares.

- Nombres de amigos.

- Mascotas.

- Fechas de nacimiento o cualquier acontecimiento importante.

- Nombre de canción favorita.

- Libro o escritor favorito.

- Nombre de algún familiar.

- Palabra alusiva a la carrera o profesión.

