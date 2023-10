¿Cuáles son las indicaciones de Jesús de Nazareth sobre la oración, según la Biblia?

La oración es una práctica espiritual reconocida por los creyentes de la religión cristiana como el puente para comunicarse con Dios.



Las plegarias son una manera de expresar amor y devoción al Señor, agradecerle por sus bendiciones, confesar los pecados y pedir su ayuda ante cualquier dificultad, según el portal de la Conferencia episcopal americana.

Hay muchas maneras diferentes de orar. A algunas personas les gusta emplear oraciones escritas previamente, como el padre nuestro o el Ave María. Otros prefieren orar espontáneamente, desde el corazón, ya que no existe una manera correcta o incorrecta de hacerlo.



Sin embargo, la Biblia señala que Jesús estipuló algunas indicaciones sobre cómo debería realizarse esta práctica que requiere la concentración de quien la pronuncia a manera de meditación.



Según el libro de Mateo, el ser discreto y estar a solas es el escenario más beneficioso para hablar con Dios. De manera privada es más factible crear un espacio presto para la reflexión y la sinceridad.



"Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Pero cuando ores tú, entra en tu aposento, con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto y él, que ve en lo oculto, te recompensará en público", señala el apartado cinco y seis.



Orar es un hábito que tienen muchos creyentes de la vida cristiana. Foto: iStock

De igual manera, afirma que las plegarias deben ser auténticas y desde el pensamiento y el corazón y no una retahíla que caiga en las proclamaciones de memoria, sino que salgan del mismo sentir.



"Al orar, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis", precisa el salmo.



En conclusión, la comunicación con Dios debe estar rodeada de sinceridad, conforme a los designios de su hijo, ya que este debe ser un proceso de meditación en el que prevalezca la armonía y la espiritualidad.

