¿De dónde salieron los memes más virales que dejó el 2019?

Redes sociales

El meme del 'gato cínico' se popularizó rápidamente en las redes sociales y varios de los internautas han utilizado esta curiosa imagen para mostrar situaciones de reclamo en las que se obtiene una respuesta cínica. Lo que muchas personas no saben es que esta imagen nació de unir dos situaciones diferentes.



La primera, en la que se ve a la mujer reclamando, salió del 'reality show 'The Real Housewives of Beverly Hills' y la protagonista es Taylor Armstrong. La segunda pertenece a un gato famoso en Instagram que se llama Smudge y que "odia los vegetales", como se lee en su biografía.