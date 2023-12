Los mejores conciertos en Colombia 2023: RBD, Karol G, Carlos Vives y más

El 2023 fue un buen año para el comercio y la música de Colombia y es que artistas nacionales e internacionales tuvieron sus presentaciones en importantes ciudades del país.

Miles de personas se dieron cita con estos cantantes a lo largo del año en escenarios como los estadios Atanasio Girardot y Nemesio Camacho el Campín, el Coliseo MedPlus, Movistar Arena, entre otros.



Los mejores conciertos del 2023

RBD

En noviembre la banda mexicana se reencontró 15 años después para hacer una gira por varios países del continente americano en el que estuvo incluido Colombia. Los intérpretes de ‘Un poco de tu amor’, llenaron por cuatro días seguidos el Atanasio Girardot.

Karol G

Luego de conseguir éxito y reconocimiento a nivel mundial, ‘La Bichota’ volvió a su ciudad natal en diciembre con ‘Mañana será bonito fest’, show musical con el que por dos días hizo vibrar el Atanasio Girardot. Allí, tuvo invitados como: Becky G, Peso Pluma, Romeo Santos, Young Miko, J Balvin, Bad Gyal, Quevedo, Ryan Castro y Feid.



Carlos Vives

Celebrando los 30 años de su carrera musical, el samario junto a la agrupación La Provincia regresó al Campín en diciembre, en donde por 3 horas movieron fibras con las canciones que hicieron famoso a Carlos Vives.

The Weeknd

El cantante canadiense no defraudó a sus fanáticos colombianos con su concierto en el Campín en octubre, con una puesta en escena futurista en la que resaltó una luna gigante y una mujer robot que rotaba 360 grados.

Roger Waters

Em diciembre, el cofundador de la banda británica Pink Floyd, hizo partícipe a Bogotá de su gira de despedida llamada ‘This Is Not a Drill’, más específicamente desde el Coliseo MedPlus, en donde interpretó varios éxitos de la agrupación.

Otros cantantes que también llevaron lo mejor de su música a sus fanáticos colombianos fueron: Imagine Dragons, Paramore, Alejandro Fernández, Alejandro Sanz, Hombres G, Kiss, Scorpions, Fito Paez, Pipe Bueno, entre otros.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

