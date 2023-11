¿Cuáles bebidas alcohólicas engordan menos? Los tragos con menos calorías

Ya que se acercan las fiestas de Navidad y fin de año, muchas personas que se han mantenido activas durante el año, deciden abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, pero siempre habrá un momento en el que no podrá decir que no a una champaña, vino o cerveza en las celebraciones.



Por lo tanto, si necesita saber cuáles bebidas alcoholicas son las que menos calorías le aportarán, esto es lo que debe saber.

No solo en lo que respecta al alcohol se debe tener en cuenta las calorías que le proporcionará si las ingiere, también debe cuidarse en la alimentación en esta época y a pesar de ingerir dulces, grasa y exceso de carbohidratos, puede retomar su dieta normal, al día o días siguientes a su consumo en la que incluya verduras frutas y proteínas.



Es importante que sepa que un gramo de alcohol proporciona siete kilocalorías, además estas no le van a aportar ni vitaminas ni minerales, como si lo hacen otro tipo de alimentos, esta es la razón por la que se les llama 'calorías vacías' a las que se ingieren por medio del alcohol.



De acuerdo con la Base de Datos Española de Composición de Alimentos, estas son las kilocalorías que aporta cada bebida alcohólica, de la que más a la que menos tiene:

Tequila - 264 kcal. Whisky - 245 kcal. Ron - 232 kcal. Vodka - 231 kcal. Vino dulce - 132 kcal. Vino tinto - 71 kcal. Vino rosado - 67 kcal. Vino blanco - 61 kcal. Sidra - 50 kcal. Cerveza: 42 kcal.

Dado que en diciembre se programan todo tipo de fiestas entre las despedidas, novenas, Navidad, fin de año, entre otras, es casi imposible tener que decirle que no a todas, por lo tanto, el portal 'Men's Health' tiene tres consejos que le pueden servir a la hora de tener que ingerir bebidas alcohólicas.

Elija las bebidas alcohólicas con menos grados de alcohol. ​ Solo consuma alcohol en las reuniones sociales, evite consumirlas luego en casa.​ Si va a mezclar alcohol con bebidas otras bebidas, sin alcohol, opte por aquellas sin azúcar.

¿Cuánto es 'el exceso de alcohol perjudicial para la salud'?

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

