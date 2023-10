Varios pensarán que el día en el que la Tierra registró la temperatura más fría pudo haber ocurrido en una región donde la presencia de la nieve es una constante, y que de seguro se trata de Alaska, la Antártida o incluso Islandia, que se caracterizan por estar entre los lugares más fríos del mundo.

No obstante, y para sorpresa de muchos, estos no han sido los sitios que alberguen a una población donde más ha hecho frío. La región donde más duro se ha sentido una helada, ha sido en la Siberia oriental, al noreste de Sajá, en Oymyakon, un pueblo ruso con apenas 920 habitantes.



Este sitio es considerado el más frío del mundo con un asentamiento humano, donde las mañanas pueden tener hasta -50 °c durante la mayor parte del invierno.



Debido a su ubicación, pues yace entre dos pequeñas cadenas montañosas que atrapan el aire frío entre ellas, las bajas temperaturas se mantienen todo el año, según el periodista, Mario Picazo, quien realizó un reportaje desde ese paraje para 'Rtve' en 2021.



Hasta las lágrimas y pestañas de sus pobladores se pueden congelar en cuestión de minutos, por causa de la inclemente helada glacial. De hecho, los habitantes deben mantener todo encerrado en sus cabañas, ya que, lo que se mantenga en el exterior inmediatamente quedará como una tabla de hielo.

¿Cuándo fue el día más frío?

Es allí donde se experimentó el día más frío de la historia, en el que su población llegó a los -72 °c, el 26 de enero de 1924, en medio de incesante invierno que tuvo temperaturas más bajas de lo normal, de acuerdo con 'National Greographic'.



Una medición que no solo se convirtió en la más alta de su pueblo, sino también alrededor del mundo, que aunque no han vuelto a experimentar y esperan tampoco volver a hacerlo, sigue siendo un número exorbitante si se tiene en cuenta que lo común es que se encuentren a -50 °c.



"Lo normal es que en invierno haga -50 °c Cuando hace entre -45 y -40 es casi cálido. Entre -58º y -64º hay heladas extremas. Cuando hace demasiado frío no se puede hacer deporte en la calle, pero bien abrigado sí se puede estar fuera y pasar tiempo en el bosque, a donde suelen ir a cazar o a cortar leña”, explicó Max, de la oficina de turismo de Oymyakon, al portal ‘Verne’.



