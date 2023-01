“Es el puente cotidiano, desde la hora en que nos levantamos hasta la hora en que vamos a la cama y nos acompaña y está en una relación entre nosotros y Dios Padre”, así describió en la prensa del vaticano, el papa Francisco a Miguel, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel y Zadkiel, los Arcángeles que representan a Dios.



Cada uno de ellos, está representado por un color y tiene un poder en especial dentro del mundo celestial.

De hecho, estos ángeles están registrados en los libros sagrados de varias religiones, así como el Corán y la Biblia, entre otros. Además, la influencia de estos seres espirituales es tan grande que existe la creencia de que a cada persona se le confiere uno de los siete colores de los Arcángeles de acuerdo con su personalidad y estilo de vida. Pero, ¿cómo saber cuál es el suyo?A diferencia de los signos del zodiaco, que se dividen por cada mes del año, los Arcángeles se rigen por cada día de la semana.

San Miguel Arcángel

Si usted nació un domingo, su ángel correspondiente es San Miguel, su color es el azul y es el Arcángel encargado de protegerlo y brindarle fuerza. Por otro lado, las personas nacidas bajo este ser espiritual son resistentes, perseverantes y objetivas.

oración a San Miguel Arcángel Foto: iStock

De hecho, si usted quiere acercarse más a este ser de luz, lo puede hacer a través de la siguiente oración: “San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas”, Amén, de acuerdo con el portal católico ‘Aciprensa’.

Arcángel Jofiel

Las personas nacidas bajo este ángel son sabias y prudentes. El día con el cual se identifica al Arcángel Jofiel es el lunes, su color es el dorado y simboliza la iluminación. Este ser espiritual motiva a los seres humanos a inspirarse, concentrarse y a aprender de cada error.

La oración con la cual usted puede comunicarse con este Arcángel, según el portal ‘Aire de Santa fe’ es:



“Guíame sabio arcángel con tu luz porque la sabiduría es claridad y la ignorancia es oscuridad; te pido que puedas cubrirme con tu resplandor divino, porque nuestro padre Dios es la luz de amor y belleza celestial. Gracias por escucharme, comprenderme y concederme estas peticiones mediante tu intercesión ante el Señor”, amén.

Arcángel Chamuel

Si usted nació un martes, esté es su Arcángel cuidador y su color es el rosa. El ángel Chamuel simboliza la unión, el confort y la fortaleza de las relaciones. Por lo tanto, las personas nacidas bajo este ser espiritual tienden a ser empáticas, espirituales y amigables.

Para comunicarse con este ángel usted puede hacer está oración:



“Amado Arcángel Chamuel, te amo, te bendigo y te doy las gracias por lo que tu significas para mí y toda la humanidad. Enciende y flamea tu rosada llama de la Adoración a través de todas las células de mi cuerpo y haz que se expanda a la perfección hasta que llene todo mi ser y mundo. Enciende la llama de la adoración a través de mis sentimientos para que se expanda amor divino en mí, hasta que se haga contagioso a toda la vida que yo contacte, manteniéndome sellado en un pilar de llama rosa de amor, adoración, prosperidad y perfección”, amén.

Arcángel Gabriel

Este ángel se caracteriza por ser el mensajero divino de Dios, su color es el blanco y su papel en el mundo es permitir que las personas se comuniquen entre ellas de una mejor manera.



Las personas que nacieron un miércoles son las afortunadas de ser protegidas por este ángel, suelen ser optimistas, vitales. Por otro lado, la oración que puede hacer para hablar con San Gabriel Arcángel es:

El 29 de septiembre se celebra la fiesta de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Foto: iStock

“Oh poderoso San Gabriel Arcángel, mensajero del señor, de palabras claras y sueltas para anunciar el evangelio. Por tu claridad de comunicación, al haber sido asignado por Dios entre todas sus huestes para ser el supremo comunicador de las buenas nuevas del reino de Dios, por ser inteligente y de divina luz, hoy me dirijo a ti en ferviente oración. Me declaro incapaz de gobernarme por mis propios medios, no soy nadie sin una guía divina y es por esto San Gabriel que te pido ilumines todos mis caminos, que me brindes protección. Guía siempre mis pasos, alúmbrame los caminos para no desviarme del correcto”, indicó el portal ‘Aciprensa’.

Arcángel Rafael

Las personas nacidas bajo este ángel son espirituales, cuidadoras y constantes en todo lo que se proponen, tanto así que tienen el poder de curar a otras.



El día con el que se representa este ángel es el jueves, su color es el verde y comunicarse con él ayuda a calmar grandes angustias y curar cualquier tipo de enfermedad. De hecho, su oración es:

San Rafael Arcángel, patrón de los médicos y los hospital, recibe a los visitantes del San Juan de Dios. Foto: Kevin Ramírez/ EL TIEMPO

“Oh poderoso príncipe de la gloria San Rafael, llamado medicina de Dios, salud de los enfermos, luz de los ciegos, guía de caminantes, protector de la limosna, del ayuno y de la oración: por aquella caridad con que acompañaste al joven Tobías, te pido, oh glorioso protector mío, me libres de todos los males y peligros, y me acompañes en la peregrinación de esta vida mortal, para llegar felizmente a puerto de salvación en la eterna”, amén. Al final, se debe rezar un padre nuestro, aclaró el portal ‘Aciprensa’.

Arcángel Uriel

El viernes es el día con el cual se representa a este ángel. Su color es el naranja y comunicarse con él permite que usted crezca tanto espiritual como económicamente.

Las personas nacidas bajo este arcángel son prósperas e inteligentes. Sin embargo, para poder mantener esa cualidad es importante hacer esta oración: “¡Oh! arcángel, ayúdame a convertirme en la persona que quiero llegar a ser, y así, representar tu presencia en la tierra. Hoy me abro ante ti, buscando ser merecedor de tu paz, tu cariño y tu comprensión; divino arcángel Uriel tu nombre representa el equilibrio y prosperidad, por ello, llena mi alma con tus esencias”, amén, señaló el portal ‘Aire de santa fe’.

Arcángel Zadkiel

Este ángel se representa con el día sábado, su color es el violeta y sus valores más importantes son la alegría, la libertad y la diplomacia. Además, tiene el poder de transformar las vidas de las personas para que mejoren.

La oración con la cual se puede comunicar con este ángel es: “Glorioso Arcángel San Zadquiel, intercede por mí, y ayúdame a entender las cosas del espíritu y la alquimia divina. Glorioso Arcángel San Zadquiel, imploro tu continua custodia en mis horas más difíciles. Glorioso arcángel San Zadquiel, envuélveme en tu color violeta y ayúdame a llenarme de tus bendiciones de benevolencia, confianza e imaginación, ilumina mi camino espiritual y ayúdame a transformar lo negativo en positivo. Protector mío, concédeme la gracia que te solicito (haga su petición) si es conveniente para el bien de mi alma y de todo el mundo. Acompáñame y guía todos mis pasos hasta alcanzar la vida eterna y el amor divino”, amén, explicó el portal ‘Curaciones milagrosas’.

Su ángel según el signo zodiacal

Los ángeles no sólo lo protegen a través del día en el que nació, ya que a través de su signo zodiacal también puede saber a quién recurrir cuando esté necesitando de un guía espiritual.

-Aries - Ángel Anauel

-Tauro- Ángel Uriel

-Géminis- Ángel Eyael

-Cáncer - Ángel Rochel

-Leo - Ángel Nelkhael

-Virgo - Ángel Melahel

-Libra - Ángel Yerathel

-Sagitario - Ángel Umabel

-Capricornio - Ángel Sitael

-Acuario - Ángel Arial

-Piscis- Ángel Daniel

LAURA ALMECIGA AVELLANEDA

Redacción Tendencias