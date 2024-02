¿Cuál es la razón número uno por la que las parejas se separan? Abogada responde

Detrás de los divorcios de varias celebridades se encuentran grandes abogados, quienes se encargan de que sus clientes lleguen a acuerdos con respecto a temas financieros, custodias sobre sus hijos, entre otros asuntos legales, mientras intentan proteger su privacidad de los medios de comunicación.



Si en algún momento estuvo pendiente de la separación de alguno de sus famosos favoritos, puede que haya notado que en alguno de estos casos se encuentre el nombre de Laura Wasser, quien hace parte del bufete Wasser, Cooperman y Mandles y, también, es la directora de ‘Divorce.com’.

Se le conoce por tomar los casos de celebridades como Ariana Grande, Kim Kardashian, Britney Spears, Cristina Aguilera, Miley Cyrus, Angelina Jolie y uno de los más polémicos el divorcio de Johnny Depp, y no es para menos, pues tiene diversos premios por su labor y ha sido nombrada como una de las 100 mejores abogadas por 'California Daily Journal'.



Gracias a su experiencia, Laura Wasser puede hacer un análisis de las razones más comunes entre los divorcios, pero la causa principal está asociada a la falta de comunicación entre las parejas, según dijo para 'NCBC'.

¿Cuáles son los principales problemas que llevan a una pareja al divorcio?



Una de las razones por las que los matrimonios suelen fracasar es porque no se han tenido conversaciones serias, en las que se hable de a qué lugar van a estudiar sus hijos, la convivencia con los suegros e incluso la expresión de sus propios sentimientos, puesto que tendrán días en los que no se sientan del todo bien.



"Es difícil decir: 'oye me estoy haciendo mayor y ya no me siento tan atractiva’", explicó Laura Wasser para 'NCBC'. Por tal motivo, es que se recomienda abordar ciertos temas que pueden ser difíciles de comprender, antes de que se dirijan al altar.



“Como no se desarrollan las herramientas de comunicación cuando las cosas van bien, cuando las cosas no van bien tiendes a no tener la capacidad o los medios para discutirlas”, expresó la abogada matrimonial.



Además, comentó que los casos de divorcio son iguales para todas las personas: "Siempre digo que el divorcio es el gran igualador, la gente experimenta el mismo miedo y la angustia independientemente de si son celebridades o no”.

Si fui infiel, ¿tengo derecho a la mitad de los bienes en el divorcio?

