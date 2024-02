Así es la raza del perro del Dibu Martínez, un guardián que costó 20 mil euros

El reconocido arquero de la selección argentina, Emiliano 'Dibu' Martínez, dejó entrever una faceta más de su vida íntima al mostrar al mundo a su un compañero fiel y protector: un perro de la raza belga malinois.



Este ejemplar, cuya compra ascendió a la considerable suma de 20 mil euros, se convierte así en un miembro más de la familia Martínez, encargado de resguardar el hogar del deportista y su esposa Mandinha Martínez, junto a sus hijos Santiago y Ava.

Desde que levantó la Copa América en 2021 y participó en el Mundial de Qatar a finales de 2022, la popularidad de Emiliano 'Dibu' Martínez ha experimentado un notable crecimiento entre los seguidores argentinos.



Como parte de una profunda renovación en la selección argentina, el arquero originario de Mar del Plata supo aprovechar al máximo su oportunidad en el combinado nacional.



Una vez que se enfundó en la camiseta de la Selección, Martínez se afianzó en el puesto de arquero titular.

Con tres títulos obtenidos con la selección argentina, Martínez compartió en diversas entrevistas aspectos de su vida personal junto a su esposa Mandinha Martínez y sus dos hijos, Santiago y Ava.



Dentro de una casa lujosa donde en alguna oportunidad el 'Dibu' exhibió cómo es su pileta, el arquero también se mostró fanático de los animales al mostrar la adquisición de un perro cuya raza es la temeraria belga malinois, la cual está vinculada a las fuerzas militares y por ende, está considerado como un animal preparado para proteger a su dueño.



Una prueba para entender cómo está preparado este animal fue un video que subió el propio Martínez, donde se armó un simulacro de robo. En esta dramatización, el perro demuestra su entrenamiento y habilidades al identificar al intruso y reaccionar con determinación para proteger a su familia.

Así es la raza del perro del 'Dibu'

Tras darse a conocer el incidente, el periódico británico ‘Daily Mail’ compartió algunas características distintivas de la raza belga malinois, como su peso potencial de hasta 30 kilogramos y su inclusión en el Servicio Aéreo Especial británico.



Debido a su naturaleza dominante y rasgos destacados como fuerza, velocidad y ferocidad, la familia de 'Dibu' decidió contratar los servicios de una empresa llamada Elite Protection Dogs para entrenar a su mascota.

CUIDADO QUE TE COME !

El Dibu Martínez🇦🇷 ha comprado un perro guardián de 20,000 mil euros para proteger su hogar y las medallas de la Copa del Mundo en Inglaterra.



El perro🐶 es un malinois belga entrenado para las fuerzas especiales🤯 pic.twitter.com/6XK21wvv7i — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) January 2, 2023

El objetivo era controlar su instinto de presa, el cual podría ser contraproducente si no se gestionan adecuadamente sus niveles de energía.



La empresa, responsable de suministrarle el perro a Dibu, también tiene otros clientes destacados en el ámbito deportivo a nivel mundial como el arquero francés Hugo Lloris y el exfutbolista inglés Ashley Cole, así como el boxeador Tyson Fury.



Así, el perro actuó como un vínculo que permitió descubrir más aspectos de la vida privada de la familia de Dibu Martínez.



El arquero, establecido en el Viejo Continente, alcanzó una destacada reputación en la Premier League gracias a su sólido desempeño en el equipo del Aston Villa y su destacado papel en la selección argentina.

