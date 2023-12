¿Cuál es la probabilidad de heredar enfermedades de los padres? Esto responden expertos

De acuerdo con el portal web del Instituto Bernabeu, todos los seres vivos tienen dos copias exactas de la madre y el padre que se le conoce como “herencia genética”.

Las células del cuerpo humano contienen dos conjuntos de 23 cromosomas que llevan el material genético de los padres y, por eso, es que los hijos presentan características físicas de ambos.



(Le podría interesar: Estudio señala que las personas hipocondriacas tienen mayor riesgo de muerte).

Sin embargo, cuando se produce algún tipo de alteración en un gen, se puede originar una enfermedad genética.



El Instituto Bernabeu agrega que, en algunas ocasiones, estas patologías se pueden heredar durante varias generaciones, pero en otras se dan espontáneamente.



Las enfermedades genéticas tienen varios patrones que conocerá a continuación.

Herencia de las enfermedades genéticas

Facebook Twitter Linkedin

Cuando se produce algún tipo de alteración en un gen, se puede originar una enfermedad genética. Foto: iStock

Herencia autosómica dominante

El portal MedlinePlus explica que este aspecto presenta un 50 por ciento de probabilidad de que una persona le herede el gen alterado a su hijo, aunque, en ocasiones, puede derivarse una nueva mutación de un trastorno autosómico dominante que se da en el momento de la fecundación y que llegaría a afectar a partir de ahí a la descendencia. Un ejemplo es el Síndrome de Marfan.

Herencia autosómica recesiva

Dos personas que no tienen la afección, pero sí el gen alterado, tienen el 25 por ciento con cada embarazo de tener un niño afectado.



La probabilidad de que tengan un niño no afectado portador es del 50 por ciento. Un 25 por ciento de probabilidad hay de que no tenga el trastorno y no sea portador.



Si solo uno de los padres tiene el gen alterado, ninguno de los hijos desarrollará la afección es del 50 por ciento. Por ejemplo: Fibrosis quística y Talasemia, de acuerdo con el portal mencionado anteriormente.



(No deje de leer: ¿Tiene Covid-19 o gripe? Estos síntomas le ayudarán a identificar su enfermedad).

Herencia dominante ligada al cromosoma X

Los hombres tienen dos cromosomas X y Y, las mujeres tienen dos cromosomas X, por lo que, si tienen el gen X alterado, en el caso del hombre solo se lo heredará a las hijas, mientras la madre tendrá un 50 por ciento de probabilidad de transmitirlo a hijo o hija. Por ejemplo: Síndrome de X frágil.

Herencia recesiva vinculada al cromosoma X

Igualmente, la herencia es similar a la herencia dominante ligada al cromosoma X. MedlinePlus agrega que “Las mujeres con una variante genética asociada con un trastorno recesivo ligado al cromosoma X generalmente no tienen signos o síntomas de la afección o son muy leves”. Por ejemplo: Hemofilia.

Herencia vinculada al cromosoma X

En el mismo sitio web se asegura que las afecciones, según algunos expertos, “se consideren vinculadas al cromosoma X, en lugar de vinculadas al cromosoma X dominante o cromosoma X recesivo. La probabilidad de transmitir un trastorno vinculado al cromosoma X difiere entre hombres y mujeres”. Por ejemplo: distrofia muscular de Duchenne.

Herencia ligada al cromosoma Y

En este caso, solo los hijos varones podrían verse afectados con el trastorno, pues las mujeres no tienen cromosoma Y. Por ejemplo: Síndrome de Swyer.

Herencia codominante

Cada uno de los padres contribuye a una versión diferente de un gen particular. La probabilidad de desarrollar una afección genética con herencia codominante dependerá de la versión del gen que reciba el hijo. Por ejemplo: Deficiencia de alfa-1 antitripsina.



(Lea también: Tenga cuidado con las flemas: puede indicar la aparición de diferentes afecciones).

Herencia mitocondrial

En este caso, solo las mujeres pueden pasar variaciones del ADN mitocondrial a las hijas e hijos, pero los varones con el trastorno no heredarán la variación. Por ejemplo: Neuropatía óptica hereditaria de Leber.

¿Cómo identificar una enfermedad en los riñones?

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Jacques Toukhmanian reveló cuánto llegó a ganar en ‘Francisco el matemático’

CES 2024: de qué se trata el evento de tecnología, cuándo será y cuál es su importancia

Desafío 2024 inscripciones abiertas: fechas, formulario y los detalles del ‘reality’