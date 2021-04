Cuál es la orientación sexual del novio de las modelos Mara y Bella

Uno de los amoríos de los que más se ha hablado en redes sociales ha sido la relación poliamorosa de las modelos trans colombianas Mara Cifuentes y Bella Castiblanco con el actor Alejandro Betancourt.



(Le puede interesar: Natasha Klaus, de 'Pasión de gavilanes', se casará por tercera vez).

Desde que hicieron oficial su vinculación amorosa como trío, muchos en redes se han preguntado cuál sería la clasificación de la orientación sexual de Alejandro, teniendo en cuenta que se identificaba como bisexual en el 2013, momento en el que los colombianos lo vieron en el programa emitido en el ‘Canal RCN’.



“Se podría decir que soy pansexual… Sí, he tenido novias y novios, pero veo más allá que el físico en un mundo lleno de posibilidades. A mí me pueden gustar los ‘manes’, pero no todos, las chicas, pero no todas. Es más el ser, el espíritu”, compartió Betancourt con la ‘Revista Vea’, cuya portada les dio un espacio a él y a sus novias.

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí).



(Lea también: Carolina Cruz dijo por qué se separó de Lincoln Palomeque en una época).



La pansexualidad, explicada de manera sencilla, es la atracción sexual, romántica o emocional hacia otras personas independientemente de su sexo o identidad de género.​​ Ocasionalmente no existe un consenso en su definición, ya que cada persona la define según su propia subjetividad.​



Alejandro ha comentado que ha sido también toda una exploración, ya que se trata de su primera relación transexual y poliamorosa:



“Por cosas mágicas de la vida, resulté con estas dos mujeres en una isla. La relación empezó más activa con Mara, pero Isa también es una mujer increíble… Me cuesta creer que haya ‘manes’ que las nieguen. Me siento muy orgulloso de las dos”, afirmó el modelo colombiano.

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí).

​

(Nota relacionada: Karol G confirmó el nombre del bebé de J Balvin y Valentina Ferrer).



Tendencias EL TIEMPO