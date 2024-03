¿Cuál es la mejor hora para tener relaciones sexuales, según estudio?

estudio de Reino Unido indicó que la mejor hora para tener intimidad es a las 7:30 de la mañana. Un estudio de 2017 indicó que las parejas preferían tener sexo entre las 10:30 y 11:30 de la noche. A pesar de que las personas optan por un horario nocturno, un

De acuerdo con los resultados, las relaciones sexuales son mejores cuando los niveles de energía están altos. Esto ocurre en las primeras horas del día. “Fisiológicamente, sus hormonas sexuales son más altas en la mañana”, dijo Jodie Slee, terapeuta de sexo y relaciones en ‘Sensate Therapy’, para un artículo de ‘The Times’.

“Tanto la testosterona en los hombres como el estrógeno en las mujeres son más altos, y ambos juegan un papel esencial en el funcionamiento sexual", agregó.

Además, según la experta, en la mañana las personas están más relajadas y presentes en el momento. A esta hora, todavía no se han topado con el estrés de la rutina y las obligaciones diarias. Por lo tanto, pueden disfrutar más del acto sexual.

En TikTok, se hizo viral el video del enfermero Jorge Ángel sobre el tema. El creador de contenido se dedica a compartir información y datos médicos para el público general. “A las 7:30 de la mañana tiene más energía y, como se liberan endorfinas, puede afrontar el día con menos estrés”, indicó.

El video acumula más de 710 mil reproducciones y más de 18,7 mil ‘me gusta’. Sin embargo, los comentarios no están de acuerdo con ese horario matutino.

“¿Cómo que 7:30? A esa hora estoy procesando si me llamo Christian y tengo cerebro o disco duro”, “A esa hora ni me hables”, “Yo prefiero por la noche”, “Como yo despierte a mi mujer a esa hora, me mata” y “Sí, claro. A las 7:30 estoy dormida, por las mañanas ni apetece”, son algunos de los comentarios.

El estudio fue realizado por ‘Naturecan’, una compañía de aceite de hachís. “La encuesta se llevó a cabo durante seis semanas y los encuestados fueron, principalmente, parejas en relaciones a largo plazo con edades entre los 18 y 65 años. Más de dos tercios dijeron que el sexo por la mañana era mejor, las 7:30 fue la hora preferida”, explicó Poppy Koronka de ‘The Times’.

Incluso, realizar esta actividad por la mañana puede ser beneficioso para la salud. “La intimidad matutina también puede representar una oportunidad para quemar más calorías. El sexo quema alrededor de cinco calorías por minuto, según una investigación de la Facultad de Medicina de Harvard. Eso es lo mismo que salir a caminar”, indicó un portavoz de la empresa para el medio británico.

De acuerdo con ‘WebMD’, estos son algunos beneficios de las relaciones sexuales:

Puede ayudar al sistema inmune.

Aumenta la libido.

Mejora el control de la vejiga en las mujeres.

Disminuye la presión arterial.

Cuenta como actividad física, ya que quema calorías.

Reduce el riesgo de ataque cardíaco.

Los orgasmos disminuyen el dolor físico, los calambres y los cólicos.

Mejora el sueño.

Alivia el estrés.

