¿Cuál es la falsa creencia sobre significado de los gatos negros en Halloween?

Halloween o la ‘noche de brujas’ es una festividad que combina disfraces, calabazas y golosinas, también está envuelta en una serie de creencias y supersticiones. Una de las más arraigadas es la falsa creencia sobre el significado de los gatos negros en esta época del año.

El portal ‘De una información’ menciona que durante siglos, se ha sostenido la idea de que los gatos negros son portadores de mala suerte, especialmente en la noche de Halloween. Esta creencia ha llevado a estigmatizar a estos animales y, en algunos casos, al maltrato de los pequeños felinos.

En muchas culturas, como el Antiguo Egipto, los gatos negros son considerados símbolos de buena fortuna y prosperidad.



Otra falsa creencia muy popular es que los gatos negros están asociados con la brujería y la magia negra. En algunas culturas se les ha atribuido un papel en el folclore relacionado con la brujería, esto no implica que los gatos negros sean seres malignos o estén relacionados con prácticas oscuras.



Uno de los mitos más alarmantes es el que asegura que los gatos negros son utilizados en rituales o sacrificios durante Halloween. Sin embargo, no existen pruebas contundentes que respalden esta afirmación. Es importante no creer en rumores o falsas creencias que puedan llevar al maltrato animal, pues como todo ser vivo debe ser tratado con respeto y cuidado.

El portal web ‘Planeta de libros’ dice que se cree que el origen de la asociación entre los gatos negros y Halloween se remonta a antiguas tradiciones celtas. Durante esta festividad, se creía que los espíritus de los difuntos regresaban a la Tierra y que los gatos negros tenían la capacidad de comunicarse con ellos.



Así mismo, menciona que esta conexión se ha malinterpretado a lo largo del tiempo, llevando a la creación de mitos y supersticiones falsas y sin fundamentos que ha acabado con la vida de cientos de gatos con el pasar de los años y también con el desprecio y maltrato animal.



Es importante recordar que los gatos son simplemente animales de compañía y merecen ser tratados con amor y respeto, al igual que cualquier otra mascota. Estigmatizarlos por el color de su pelo o temerles basándose en falsas creencias solo genera la discriminación y el maltrato animal.

