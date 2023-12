Esta es la ciudad más 'vivible' del mundo, según 'The Economist'

En el dinámico panorama de las ciudades globales, una urbe europea ha emergido recientemente como un referente de habitabilidad, destacándose por su calidad de vida.

Este reconocimiento, otorgado por influyentes publicaciones y consultoras internacionales, se basa en criterios como la estabilidad social, el acceso a la cultura y entretenimiento, y una infraestructura confiable.

En un reciente estudio publicado por 'The Economist', Viena fue nombrada nuevamente como la ciudad más vivible del mundo, obteniendo una puntuación casi perfecta de 98.4 sobre 100.



Esta distinción no solo ha sido reconocida por 'The Economist', sino que también ha sido corroborada por la prestigiosa revista 'Monocle' y Mercer, la consultora de recursos humanos líder a nivel mundial.



Viena se destaca por su estabilidad, el acceso a una cultura y entretenimiento de primer nivel, infraestructura confiable, y sistemas de educación y salud ejemplares. Además, la ciudad ha sido valorada por ofrecer un equilibrio ideal entre la vida laboral y personal, un aspecto cada vez más relevante en la evaluación de la calidad de vida urbana.

Una visión de la transformación de Viena



Durante una visita a Viena a mediados de diciembre, coincidiendo con la publicación de estos resultados, Mariana Kratochwil, directora de la 'Revista Living', tuvo la oportunidad de experimentar personalmente el encanto de esta ciudad.



Acompañada de una colega que recordaba a Viena como una ciudad “antigua y con mucha historia” desde su visita en los 90, descubrieron juntas su majestuosidad actual.

Esta transformación, percibida desde su experiencia como estudiante de arquitectura en la división de Restauración de Edificios Históricos del gobierno de Viena en 1991, se debe a un meticuloso proceso de mantenimiento y reestructuración urbana, así como a la valoración patrimonial.



En aquellos tiempos, trabajó bajo la supervisión de un arquitecto dedicado a convencer a los ciudadanos de las ventajas de preservar y reformar las estructuras históricas sin destruirlas.



"Treinta años después, es evidente que ese esfuerzo continuo ha dado sus frutos. No solo se implementaron normativas y presupuestos adecuados, sino que también se logró un proceso de concientización entre los ciudadanos, quienes han adoptado esta cruzada como propia", expresa Mariana Kratochwil para 'La Nación'.



Un ejemplo claro de dicha actualización es el hotel Motto, que combina la tradición y la vanguardia mediante la adición de una cúpula moderna que brinda nuevas funcionalidades.

Mariana Kratochwil: celebrando la Navidad en Viena



"Viendo cómo las calles de Viena cobraban vida a partir de las 16.30 con sus elaboradas luces navideñas, comprendí la importancia de estas festividades para la ciudad", comenta Kratochwil.



Las tiendas de Navidad, ubicadas por toda la ciudad, no solo ofrecen comidas y bebidas típicas de la temporada, sino también tazas de colección que se pueden adquirir como recuerdos.

Diseño y cultura: el latido creativo de Viena



Mariana Kratochwil indica que otro aspecto de Viena es su vibrante escena de diseño y cultura. La ciudad es un centro de nuevos emprendimientos, desde tiendas de dulces hasta marcas sofisticadas, cada una diseñada para atraer y deleitar al transeúnte.



"Durante mi visita, tuve el placer de conocer a Alexandra Palla, diseñadora de Palla Vienna", señala Mariana. Además, describe el estilo vienés como una mezcla de orgullo por el artesanato regional, un gusto por la calidad y el disfrute, y un enfoque en colores pastel.

