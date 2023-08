El famoso creador de contenido 'Estiwar G', tiene la costumbre de realizar un segmento en sus redes sociales llamado 'Toxitour', este consiste en probar la comida de diferentes puestos callejeros, con el fin de recomendar los platos y hablar de los restaurantes que visita.



Sin embargo, en esta ocasión se refirió a la ciudad que considera como la mejor en comidas callejeras de Colombia.

Con su participación en Masterchef Celebrity, el autodenominado 'ñerólogo', logró capturar el cariño de muchos colombianos.

Luis Fernando Arias, a quien se le reconoce más por el nombre de Lucho, es la identidad real detrás del personaje que interpreta el papel de Estiwar G. Obtuvo su título en publicidad en la Universidad Central y se desempeñó como profesional independiente durante varios años en diversas campañas, contribuyendo con diseños y redacción publicitaria.

En el año 2021, ganó notoriedad gracias a su presencia en TikTok y a su personaje Estiwar G, a través del cual buscó representar aspectos de la cultura de Bogotá y, al mismo tiempo, abordar cuestiones de crítica social.

Estiwar G dijo cuál es la ciudad con las mejores comidas callejeras en Colombia

A través de sus redes sociales, Estiwar G ha señalado a Bucaramanga como la ciudad donde ha tenido las mejores experiencias en cuanto a las comidas callejeras, destacando la riqueza y diversidad de los sabores que se pueden encontrar en sus calles.

"Lo que voy a decir es mi opinión personal, cada quien tiene su opinión y las comparaciones son odiosas (...) Para mi la ciudad que más tiene nivel en comidas rápidas se llama Bucaramanga", expresó el influencer al comenzar el video.

En el transcurso del video, Estiwar G compartió que en el pasado tuvo la oportunidad de deleitarse con platos callejeros, disfrutar de la oferta de restaurantes y explorar las plazas de mercado en Bucaramanga. Con base en su experiencia, afirmó categóricamente que el nivel culinario de la ciudad es de una calidad sobresaliente.

Con una trayectoria caracterizada por explorar los sabores auténticos de la comida callejera en Colombia, Estiwar G no solo destaca la calidad de los platos, sino también la generosidad en las porciones.



Su experiencia personal, al probar la comida callejera en Bucaramanga, lo llevó a destacar la riqueza y diversidad de la oferta gastronómica de la ciudad.



"No solo es calidad, también es cantidad (...) Usted come, queda lleno y lo que sobra lo pide para llevar", subrayó Estiwar G.

Finalmente destaca que en todos los restaurantes de Bucaramanga se encuentra una característica común: la salsa de ajo. "Y algo que está institucionalizado es la salsa de ajo (...) En todo lado la sirven", concluyó el creador de contenido.

Estiwar G habla de su experiencia después de pasar por "MasterChef" | Bravíssimo



