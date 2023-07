Radamel Falcao y Lorelei Tarón dieron la bienvenida a su quinta hija que llega a completar el gran combo familiar. La feliz pareja sorprendió a sus seguidores el pasado 24 de julio con una publicación del nacimiento a través de sus redes sociales.



El matrimonio, que lleva 16 años de casados, compartió el gran momento con sus seguidores, donde agradecieron su proceso y mostraron cómo le dieron la bienvenida a la bebé.

Tras afrontar un embarazo anterior que fue complicado y culminó con la perdida de la criatura, Tarón y el Tigre estaban muy emocionados y agradecidos de que en esta ocasión todo haya salido bien, tanto para la madre como para la niña.



"Bienvenida Heaven. Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a Ti", señaló la artista en su cuenta de Instagram.

Cuál es el significado del nombre

Como lo escribieron en la descripción de la publicación, la gran familia decidió nombrar a su nueva integrante con la palabra 'Heaven', un término en inglés moderno que traducido al español significa cielo.



"Un pedacito de cielo", refirieron sus padres, el cual parece invocar y hacer referencia a la morada de los santos, los ángeles y los bienaventurados que gozan de la presencia de Dios conforme a las creencias del cristianismo.



Según la RAE, este término viene del latín caelum que se deriva del vocablo griego koilon para designar un hueco de magnitud gigantesca, que los mismos griegos designaron con ese nombre al espacio celeste, debido a su extensión infinita.

No obstante, en el inglés antiguo, hacia el año 1000, cielo era definido por la palabra 'Heofon', que se utilizaba para referirse al lugar de la felicidad eterna.



“El Señor afirmó en los cielos su trono; y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor, vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra”, señala el libro Salmos 103:19.



