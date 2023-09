La sorprendente experiencia de encontrar dinero en el suelo sigue siendo un misterio que provoca un sentimiento de satisfacción e incluso para algunas personas, este hallazgo tiene interpretaciones más allá de la casualidad.

De acuerdo a información recogida por el Clarin, expertos en el tema señalan que estas coincidencias se deben a 'ángeles guardianes', quienes intentan comunicarse sugiriendo que tiempos mejores o bendiciones inesperadas están en camino.



"Es signo de que vas a ser una persona afortunada y que pronto va a pasar algo en tu vida, que te ayudará a superar un momento difícil por el que estás pasando", explicó La numeróloga argentina, Pitty, a través de sus redes sociales.



Por otro lado, la filosofía china, Feng Shui, define estos hallazgos como un símbolo de riqueza y abundancia, por ello rechazar 'un regalo del universo' es de mala suerte.



Cabe resaltar que según expertos esotéricos, no es lo mismo encontrarse monedas o billetes en la casa, ya que simplemente usted olvidó donde dejo su dinero y luego lo encontró, por lo que no significa ningún 'regalo cósmico'.



El blog Viviendo en casa, menciona que otra probabilidad hacia el propósito espiritual de encontrar monedas en el suelo puede significar que sus seres queridos que ya murieron lo están cuidando.



"Ese dinero no va a cambiarte la vida, pero tu energía si”, explica Jhana Bustillo, terapeuta angelical, en TikTok.

¿Qué debe hacer con las monedas que encontró?

Desde el punto de vista esotérico, lo primero que debe hacer es dar las gracias por ese regalo, independientemente del valor. Posteriormente, fíjese qué lado está enseñando la moneda o billete.



Pues si está mostrando el número puede ser una señal para juegos de azar, y si está al contrario será útil para los rituales de atracción de dinero, según explica el portal Guía de Tarotistas.



Además, si usted está pasando por algún problema financiero, puede tener la moneda como un amuleto para atraer más dinero, para ello debe poner el objeto de valor en un vaso de agua con sal y dejarlo a la luz de la luna en las noches.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

