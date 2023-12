¿Cuál es el premio que se lleva el ganador de 'Yo Me Llamo' y por qué tiene condición?

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas. En las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



En la noche de este 11 de diciembre se conocerá al nuevo ganador del año 2023, dentro de los finalistas se encuentran Shakira, Carin León, Luis Miguel y Miguel Bosé.



(Además: Final de 'Yo me llamo': así puede votar por su doble favorito el lunes 11 de diciembre).

La competencia en 'Yo me llamo' no estuvo nada fácil, pues Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola fueron muy exigentes y cada detalle de los participantes para encontrar al doble exacto.



Este concurso también innovó en tecnología, ya que, por primera vez, usaron una inteligencia artificial para interactuar y entregar millonarios premios llamada Symphony.



(Siga leyendo: Fotos: así se veían algunos de los finalistas de 'Yo me llamo' antes de ser conocidos).

Una de las mayores sorpresas de la novena temporada fue la presentación de Amparo Grisales, quien en el capítulo 86 sorprendió a los jurados y a los televidentes con o su sencillo ‘Me ericé’, inspirado en su icónica frase.

¿Cuál es el premio que se llevará el ganador de 'Yo me llamo'?

El ganador del programa de Caracol Televisión Yo me llamo recibe un premio económico de 500 millones de pesos. El premio total de la temporada es de 1.100 millones de pesos.

