En medio de una situación que requiere de una ‘ayuda extra’, algunas personas acuden a la frase ‘tocar madera’ y golpean dos veces cualquier objeto elaborado en este material que esté a su alcance.



Lo pueden hacer siguiendo costumbres que les enseñaron generaciones pasadas. Así que con el pasar de los años, repiten, en ocasiones, sin conocer su origen o sin pensar a quién se le ocurrió el gesto.

¿Pará qué se hace?

La idea de golpear la madera, según el portal especializado ‘Touch Wood for Luck’, busca prevenir a la persona de alguna situación mala y, a cambio de eso, llamar a la buena suerte.



La frase es conocida en varias latitudes. Es el caso de Brasil con ‘bater na madeira’; Estados Unidos, ‘knock wood’; Finlandia, ‘koputtaa puuta’; Rusia, ‘постучать по дереву’; China, ‘摸木头’; Francia, ‘toucher du bois’; o Alemania, ‘holz berühren’.



No es necesario decir la frase, solo con hacer el gesto algunos creen que recibirán ayudas y éxitos en diferentes aspectos, por ejemplo, al obtener un empleo, ganar una beca, conseguir un ascenso o, en el mejor de los casos, ganar la lotería.

Teorías sobre su origen

Las teorías son diversas. Una de ellas señala que la comunidad de los celtas (siglos VIII y I a.C.), la cual se desarrolló en Europa, inició con el gesto al golpear árboles. Vale recordar que para ellos “significaban la esencia pura de la naturaleza, eran el hogar”, según reseñó la agencia ‘EFE’.



El gesto inició al tocar el tronco de los árboles. Foto: iStock

Por tanto, los celtas veían en los árboles una fuente de vida por la que estaban continuamente agradecidos. Buscaban protegerlos y de ahí que fuera un refugio y un punto para llevar a cabo otra serie de rituales.



Como lo contó este diario años atrás, otra de las teorías está en la antigüedad cuando más personas optaron por tocar el tronco de los árboles porque los consideraban como espíritus protectores.



El portal ‘Touch Wood for Luck’ recalca cómo algunos sujetos se acercaban a la madera, le decían su deseo, la palpaban una vez y, para finalizar el ritual, daban un segundo golpe en señal de agradecimiento. Aunque el golpe no sonora mucho, se cree que las hadas, unos seres fantásticos del bosque, podían oír el llamado y acudir para llevar a cabo las peticiones de la persona.



La segunda teoría se remonta al cristianismo, pues ciertos feligreses asemejan la madera con la de la cruz en la que murió Jesús. Si la tocan, estarían buscando la protección del ser supremo. En cambio, otros van más allá y prefieren llevar pedazos de madera en su bolsillo con tal de atraer las energías de Dios y más santidades.



Una última teoría, del siglo XIX, afirma que la frase la decían los niños durante sus juegos para advertir que algunos espacios estaban amparados o era un territorio neutral, donde no podía pasar nada malo.



Independientemente de su origen exacto, la expresión se ha mantenido hasta nuestros días para evocar la suerte y alejar lo negativo.

