Expertos revelan cuál es el mejor té para tomar en ayunas al comenzar el día

Las bebidas conocidas como té pueden ser beneficiosas para la salud, gracias a los componentes que se les ha atribuido, pero ¿cuál es mejor para ser bebido en ayunas?



Entre los más populares se pueden encontrar: el té verde, el té negro, té matcha y té chai. Estos, de acuerdo con diversos estudios, son ricos en antioxidantes, antinflamatorios y de paso ofrecen relajación. Por lo que se ha dicho que se pueden añadir al consumo diario antes o después de las comidas principales.

Sin embargo, hay que tener presente que, en ayunas no sería recomendado tomar cualquier bebida. Por ejemplo, el café puede dar una sensación de saciedad y energía, no obstante, con el transcurso de las horas puede llevar a que el individuo presente niveles de estrés y ganas de seguir consumiendo cafeína que, como todo en exceso, es malo.



(No dejes de leer: La planta que muchos confunden con maleza, pero que ofrece múltiples beneficios).

¿Cuál es el mejor té para tomar en ayunas?

De acuerdo con el portal web ‘Tea Shop’, el té negro es la infusión más recomendada para consumir una vez se despierta, gracias a su gran aporte de teína que estimula el sistema nervioso y ayuda a estar más alerta y concentrado en la mañana.



La cafeína y la teína son relativamente lo mismo, solo que cambia de nombre por el origen (té o café). De la misma manera, el organismo no los absorbe igual; la cafeína es biodisponible, es decir, pasa directo a la sangre, mientras que la teína se absorbe más lentamente gracias a los tatinos.



(Lea también: El té con propiedades para reducir el colesterol).

Facebook Twitter Linkedin

Té negro en ayunas. Foto: istock

Propiedades y beneficios del té negro

El té negro se elabora con la planta Camellia sinensis, la misma del té verde, pero pasa por un proceso más largo para encontrar su color marrón, sabor y olor fuerte.



Según la Fundación Española e la Nutrición (FEN), el té negro está compuesto por: flavonoides y polifenoles que ofrecen propiedades antioxidantes, taninos que ayudan a la cicatrización, teína, vitaminas del grupo B, vitamina K y minerales como magnesio, calcio, fósforo o zinc.

La página ‘Tea Shop’ también destaca que los flavonoides del té negro pueden contribuir a mantener las arterias sanas, y así evitar enfermedades cardiovasculares.



Si está buscando una bebida con la intención de adelgazar o bajar de peso, esta infusión sería una gran aliada, gracias a que ayuda a sentir saciedad y así no buscar ‘picar’ entre horas de comidas. Por supuesto, hay que consumirla sin endulzar con azúcar u otro edulcorante.



(Le podría interesar: Té matcha: beneficios de este superalimento verde).



No olvide consultar a un médico antes se consumir el té negro u otra bebida aromática para conocer los beneficios o riesgos según su condición física.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

El Ferrari 250 GTO y los otros carros de colección más caros del mundo

Ella es la mujer con la que Joe Manganiello habría olvidado a Sofía Vergara

¿Qué es la apnea de pantalla? Así puede identificarla y evitar la fatiga en el trabajo