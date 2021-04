¿Hay un día recomendado para cortarse el pelo? Le contamos

El único timelapse en el que no he utilizado un trípode. Casi 5 meses para tener la secuencia completa de las fases de la luna. ¿Por qué tanto tiempo? Porque hay noches nubladas que hacen que vuelva a buscar esa fase que no capturé en el mes siguiente, y así pasaron los meses. pic.twitter.com/uGKpZwyxvv