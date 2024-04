¿Cuál es el hijo que está destinado a ser más rebelde y por qué? Expertos responden

En todas las familias numerosaso el más distinto de los demás: se porta mal, no cumple con lo que le dicen sus padres y hace líos por todos lados. Generalmente, siempre se trata del mismo hijo

De acuerdo con un estudio de 2017 del economista Joseph Doyle, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por su sigla en inglés), el segundo hijo es el que más tendencia tiene a exhibir comportamiento rebelde. Y más rebelde será si ese hijo es varón, asegura el trabajo.

Para el estudio, los segundos hijos varones son los que más chances tienen de ir a prisión, ser suspendidos de la escuela y hasta entrar en el mundo de la delincuencia juvenil. Esas probabilidades son de entre 25 y 40 por ciento más que el primer hijo, dice el MIT.

El estudio de Doyle se hizo a partir de información de familias de Dinamarca y del estado de Florida. Lo que buscaba el MIT era encontrar factores comunes a pesar de las diferencias geográficas y ambientales, y eso fue exactamente lo que encontró.

De acuerdo con el trabajo, los hijos más pequeños suelen imitar a los mayores. "El primer hijo tiene modelos a seguir que son adultos. El segundo hijo tiene modelos a seguir que son pequeños de dos años irracionales (sus hermanos mayores)", explica Doyle.

No solo es esto, sino también queque con el resto de sus hijos, en especial el segundo. De esta manera, el hijo más grande no tiene que "competir" por ganar la atención de sus padres, sino que la obtiene de antemano y no tiene nadie con quien disputársela. En cambio, el segundo yay debe enfrentarla por el resto de su vida.