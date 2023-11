Yeison Jiménez reapareció y habló de su estado de salud: 'Bajé como cuatro kilos'

Yeison Jiménez dio a conocer que estuvo enfermo por varios días y rápidamente generó preocupación entre sus miles de fanáticos, quienes, además, piden detalles de lo sucedido.



Yeison Jiménez es uno de los cantantes del género popular más aclamados de la actualidad, por lo que no es de extrañar que su agenda esté a reventar en esta época de fin de año que ya está iniciando.



Sin embargo, el oriundo de Manzanares, Caldas, preocupó a sus seguidores al publicar un video a través de las historias de su perfil de Instagram en el que aseguró que tuvo problemas de salud.



En el video, que también ha sido replicado en una cuenta de la misma red social en la que se comparte contenidos de famosos, se ve al intérprete de ‘Aventurero’ sin camisa, usando un jean y todo esto siendo grabado mientras él estaba frente al espejo.



“Después de diez días enfermo, baje como unos cuatro kilos; obligatoriamente, porque obviamente yo no me quería enfermar. No les conté que estaba enfermo, pero ya no lo estoy”, dijo el artista.



Aunque pasó por unos días difíciles de los que no dio más detalles, varias fanáticas no dejaron pasar esta oportunidad para halagarlo, asegurando que bajar esos cuatro kilos le sentó muy bien.

Yeison Jiménez recibió conmovedor regalo

En las mismas historias de Instagram, Yeison Jiménez dio a conocer no solo que su casa ya está ambientada con la alegría de la Navidad, sino que también ya recibió su primer regalo. Se trata de un enorme cuadro en el que están plasmado cinco momentos importantes de su vida.



El primero en describir es la imagen de cuando era niño y según sus palabras “donde no tiene muy buenas alegrías”; seguidamente su primer concierto que fue en Villavicencio, al lado hay una de cuando era bebé y estaba sentado en el parque de Manzanares; prosigue con una portada de un video musical y, por último, actualmente, siendo un artista “que canta con el corazón”, según lo expresó.



Cabe recordar que Yeison Jiménez trabajó por un tiempo en la central de Corabastos en Bogotá, pero su sueño siempre fue ser cantante, algo que logró poco después y hoy es de los artistas más queridos por los amantes del género popular en Colombia.

El regalo que conmovió a Yeison Jiménez Foto: Instagram @yeison_jimenez

