El 'top 10' de los cuadernos de los niños y adolescentes del 2000

Cuando se piensa en la infancia es inevitable recordar los juegos de los que se era parte con los amiguitos del barrio, los programas de televisión preferidos y la comida que más se preparaba en casa.

Hay otro detalle importante: el paso por el colegio. Las amistades, los profesores y hasta los cuadernos que se usaban hacían de esta una experiencia inigualable.



Por eso, para evocar los recuerdos más bonitos, lo invitamos a hacer un viaje al pasado y ver cuáles eran esos cuadernos de inicios del 2000.



¿Tuvo alguno de estos?

Isa TKM

Así lucía uno de los cuadernos con el elenco de 'Isa TKM'. Foto: Cortesía: Margarita Contreras

Los fans de ‘Nickelodeon’ seguramente recuerdan esta serie venezolana.



María Gabriela de Faría, Reinaldo ‘Peche’ Zavarce, Willy Martín, Micaela Castelotti y Milena Torres fueron los protagonistas.



La primera temporada se estrenó en 2008 y la segunda en 2009.



Incluso el nombre de la producción deja en evidencia la época en que fue producida, cuando los jóvenes utilizaban la expresión “TKM” (así, con ‘k’) para decir ‘Te quiero mucho’.



Tal fue el éxito de la serie que Norma sacó a la venta cuadernos que acompañaron el regreso a clases de los estudiantes en 2010.

One Direction

Las ‘directioners’, como se les conoce a las seguidoras del grupo británico One Direction, el cual surgió en 2010 tras su paso por ‘The X Factor’, también tuvieron la oportunidad de utilizar cuadernos de los artistas.



Norma lo hizo de nuevo y lanzó varias versiones de los útiles escolares. Todas incluían un póster al interior con la foto de Harry, Liam, Louis, Niall y Zayn.

Varios de los diseños del grupo británico. Foto: Cortesía: Margarita Contreras

Justin Bieber

Justin Bieber es uno de los artistas más reconocidos en la actualidad y, de hecho, cuando saltó a la fama se robó el corazón de millones de jovencitas.



Su primer sencillo ‘One time’ fue lanzado en 2009 y, para 2011, ya había conseguido el reconocimiento mundial. Tanto así que aquí en Colombia la compañía Scribe lanzó cuadernos con su imagen.

Parte delantera y posterior de uno de sus cuadernos. Foto: Cortesía: Margarita Contreras

La gata Marie

Esta gatita es el personaje principal de la película de ‘Disney’ ‘Aristogatos’ (1970) y es conocida por intentar aparentar ser una dama en todo momento.



Ella también apareció en las portadas de los cuadernos de Norma de las primeras décadas del 2000. Aunque, por supuesto, en una versión más moderna que la del filme.

La gatita continúa vigente en los diseños escolares. Foto: Cortesía: Paula Juliana Rubio

Garfield

Diseño argollado con 'Garfield' en la portada. Foto: Cortesía: David Rojas

‘Garfield’ es otro de esos personajes icónicos que la mayoría de personas recuerda.



El glotón y perezoso gato existe desde 1978, cuando el dibujante estadounidense Jim Davis lo creó como parte de unos cómics.



Más adelante tuvo apariciones en series animadas y películas que han sido transmitidas en distintos países



Debido a su popularidad mundial no es de extrañar que también hiciera parte de los cuadernos de la época.



Es el caso de este diseño, en el cual, como cosa rara, ‘Garfield’ aparece durmiendo.

Tinkerbell y El Club Winx

Hubo un tiempo en que las hadas estuvieron de moda gracias a las producciones audiovisuales de distintos canales infantiles y juveniles.



En 2008, ‘Disney’ lanzó ‘Tinkerbell’, una película animada acerca de la compañera mágica de ‘Peter Pan’. De ahí en adelante muchos más filmes vieron la luz.



Por otro lado, ‘El Club Winx’ también fue una serie muy popular. En Colombia fue distribuida por ‘Cartoon Network’ y ‘Nickelodeon’ desde 2005.

A la izquierda 'Tinkerbell' y a la derecha 'Bloom' de 'El club Winx' Foto: Cortesía: Nahomi Ruiz

Nahomi Ruiz, quien actualmente tiene 22 años, recordó cuando utilizaba los cuadernos inspirados en las hadas estando todavía en la escuela.



“Representan una parte de mi infancia y creo que por eso todavía los conservo. Cada vez que los veo me siento un poco más identificada con esa niña que escribía de esa manera y hacía esos dibujos”, mencionó a este medio.

Modelos femeninas

A finales de los años 90 Natalia París era la portada de la mayoría de revistas, la imagen de muchas marcas y, claro, también tuvo sus propios cuadernos.



Con la llegada del siguiente siglo vino el auge de modelos como Cristina Hurtado, Laura Acuña, Ana Sofía Henao y las gemelas Dávalos: Camila y Mariana.

Actualmente las gemelas Dávalos tienen 32 años. Foto: Cortesía: David Rojas

David Rojas es uno de los jóvenes que estudió con los cuadernos que tenían a dichas modelos de portada.



Al respecto, recordó: “Mi papá me los compró y no los quise usar porque consideraba que eran muy bonitos y quería que fueran para una materia que me gustara. Los utilicé después estando en sexto: uno era de inglés y el otro de español”.

Modelos masculinos

Los famosos colombianos tampoco se quedaron atrás y captaron la atención de sus fans posando en los cuadernos escolares.



En ese entonces, Juan David Posada era una de las personalidades colombianas más aclamadas por su aparición en varias ediciones de ‘El Desafío’.

Jugadores de fútbol

De igual forma, los jugadores de fútbol también figuraron en los cuadernos de los más jovencitos.



Seguramente todavía lo hacen, sin embargo, vale la pena resaltar la aparición del ‘Tigre’ Falcao García en los cuadernos de Norma.

El 'Tigre' en uno de los cuadernos de Norma. Foto: Cortesía: David Rojas

David también le contó a EL TIEMPO lo mucho que significó para él ser dueño de un objeto tan codiciado por los estudiantes de la década pasada.



“Los stickers aún los conservo porque eran de mi jugador favorito”, puntualizó.

Frutikas

Este cuaderno es de 2003. Foto: Cortesía: Margarita Contreras

Sin duda el diseño que se lleva el primer puesto es el de Frutikas, una marca perteneciente a Norma que innovó a principios del 2000.



Juliana Rubio Ramírez contó cómo elegía sus útiles durante su paso por la primaria. “Tenía en cuenta los personajes que estuvieran en tendencia o de mis películas favoritas. Algunos de ellos eran Winnie Pooh, Mickey Mouse o ‘Rosita Fresita’”.



Estos últimos tenían una particularidad: su olor. Lo mismo ocurría con los cuadernos de Frutikas.



Quien los tenía resaltaba sobre el resto de sus compañeros de clase, pues eran de pasta dura, tenían un efecto tornasol y emanaban un olor a frutas muy característico.

