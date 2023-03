La ruptura entre Shakira y Piqué sigue dando de qué hablar en todos los rincones del mundo. Esta vez los panelistas de ‘F 360’, el ‘Tino’ Asprilla y Melissa Martínez, se enfrascaron en una incómoda discusión a causa de la polémica suscitada por esta pareja de celebridades.

Hay que rescatar, que la periodista se ha mostrado rotundamente a favor de la intérprete de ‘Waka Waka’ con algunos trinos y publicaciones en sus redes sociales que han dejado ver su sensibilidad por la situación.

Y es que Martínez también fue tema de discusión por su mediático divorcio con el futbolista Matías Mier, quien presuntamente le habría sido infiel, por lo que ambos casos ,un tanto similares, han hecho que la comunicadora se haya abanderado a favor de la compositora barranquillera.



Sin embargo, sus posturas le han generado conflicto con algunos de los panelistas del programa, entre ellos, el ex futbolista tulueño, quien, de manera jocosa, expresó comentarios en defensa de Piqué.



Esto no le gustó a ‘Meli’ que le refutó sus posturas con un comentario un poco ‘picante’, causando la réplica del antiguo atacante de la selección Colombia: “Habla de fútbol porque no te voy a permitir hablar de Shakira y Karol G, ¿listo?



A lo que Asprilla contestó “Shakira es como una madre para mí”, logrando su cometido de hacer enojar a su compañera que, entre risas, le dejó claro al público que este tipo de discusiones siempre se suscitan en el camerino de 'ESPN'.



“Ay, sobre todo, el teenager (adolescente), bobito (...) él y yo nos queremos muchísimo, mucho. Pero peleamos todos los días, por lo mismo, ¿Cuándo vamos a solucionar esto?”, expresó Martínez durante una grabación publicada el pasado 25 de febrero.



- Asprilla: “Pero la gente no sabe por qué peleamos. Se las dejo ahí…”.



- Matínez: “Peleamos porque este quiere defender a Piqué. ¡No hay ninguna - posibilidad, no hay forma de defender a Piqué!”.



- Asprilla: “Piqué se defiende solo. Yo defiendo lo indefendible… (Risas)”.

Continuaron las discusiones



El tema inicialmente quedó ahí, sin embargo, en una nueva aparición en el programa del pasado 1 de marzo, se volvió a suscitar la discusión, pero esta vez con los demás panelistas del programa ‘F 360’, entre ellos, Lizet ‘Liche’ Durán, quien arremetió contra las opiniones del antiguo atacante de la selección Colombia.



Melissa: “¿Qué es lo que estás diciendo?”. Asprilla: “Yo digo que, para mí, Piqué es mi ídolo”. Durán: “Usted no puede hablar de relaciones sentimentales, lo siento, no puede hablar”. Melissa: “Y menos, de matrimonios”. Asprilla: “¿Por qué no puedo hablar?”. Martínez: “¿Cuántas veces se ha casado? ¿Cómo va a saber?” Durán: “Usted no tiene novia, ni nada”.

El comentario no caló bien en el ‘Tino’, recordando que si se había casado y dado fruto a Santiago, uno de sus hijos. En ese momento, Víctor Hugo Aristizábal, excompañero de Asprilla en Atlético Nacional y en la selección, salió en su defensa y expresó que su amigo sí llegó al altar de manera civil.



“Yo me casé y tuve un hijo que se llama Santiago, ¿Por qué creen que me quitaron toda la plata que tengo? Por haber cometido ese granhij* error”, comentó el ‘Tino’.



“Son insoportables, hay que dejarlas, pa’ fuera, ahí viene otra, así de fácil es la vida”, agregó.



La fuerte réplica llegó por parte de Durán que no dudó en ‘cantarle la tabla’ al exfutbolista por su pasado amoroso: “Usted no puede hablar de eso, porque usted no tiene relaciones sentimentales serias. Cuando uno tiene relaciones sentimentales con propósito, cuando se compromete, uno puede y tiene autoridad para hablar”.

