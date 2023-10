Cruce entre Amparo Grisales y Pipe Bueno tras la actuación de Yo me Llamo Alci Acosta

A medida que avanza la competencia de 'Yo Me Llamo' los jurados buscan la perfección en las presentaciones de los imitadores y por razón les suelen hacer diferentes comentarios para que ellos puedan mejorar. Sin embargo, no siempre Cesar Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno están de acuerdo con lo que sus compañeros dicen y se suelen generar pequeñas discusiones.

En el capítulo 52, el concursante Alci Acosta tuvo una pequeña sorpresa, pues el programa invitó a 'Checo' Acosta, hijo del verdadero cantante, para hacerle unos comentarios al imitador.



“Se parece más a mi papá que yo”, afirmó 'Checo'. Asimismo, comentó que iba muy bien en la competencia. Luego, el concursante afirmó que estaba haciendo un gran esfuerzo por evitar caer en la burla y que quería hacer la mejor interpretación.



“Importantísimo eso no de no tratar de hacer una parodia porque, aquí entre nos, va a cumplir 85 años y sigue vigente y recorriendo los escenarios”, aseguró 'Checo'.

¿Por qué discutieron Pipe Bueno y Amparo Grisales?

Luego de la sorpresa, fue la presentación de 'Alci Acosta', quien cantó la canción 'Amor Gitano'. Para los jurados esta no fue una de las mejores presentaciones del imitador, pues le estaba costando llegar a algunas notas.



Por su parte, Pipe Bueno le dio algunas recomendaciones para que pueda proyectar mejor la voz. “De pronto abres mucho la boca para que la nota te dé. Busca que no tengas que tener tanta apertura del maxilar”, empezó diciendo.



Mientras el intérprete de 'Cupido Falló' hablaba, Amparo Grisales empezó a reírse, pues su compañero hizo una explicación muy técnica sobre el cuerpo y su anatomía. Esto no le gustó al cantante que respondió de una manera tajante.



“Mi amor, pero es que él no es bruto, yo creo que él es muy inteligente. Le estoy hablando a gente inteligente, creo que él entiende”, aseguró, a lo que la actriz respondió: “Entonces aquí somos brutos”.



El caleño se mostró muy serio y comentó: “Él está entendiendo lo que le estoy diciendo. No puedo utilizar tecnicismos porque te burlas de mí, no entiendo”.



Por último, Grisales aseguró que ella no se estaba burlando de él: "Qué grosero eres. No es eso, sino que me da risa, está bien. No me estoy burlando. No te vuelvo a hablar, listo”, concluyó.

