Fuertes críticas a Andrés Calamaro por estado en el que dio entrevista

Andrés Calamaro fue el protagonista de una entrevista en Atena 3, en la que habló de su nuevo trabajo, Dios los cría.

Lo que pudo ser un excelente momento se convirtió en una pesadilla, porque las críticas que recibió el artista en las redes sociales fueron impresionantes.



Una vez apareció en cámaras, Calamaro comenzó a hacer gestos que incomodaron a las personas que seguían la transmisión.

Consume más Calamaro que poner la lavadora en hora punta.#calamaroehpic.twitter.com/bX8JBvCTPZ — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) May 31, 2021

Se quitaba y se ponía las gafas de sol, se entretenía con ademanes que no fueron vistos por la gente que estaba pendiente de la entrevista.

Vaya vergüenza de salir así en la TV, y del programa por permitir que salgan así.

"Va drogadísimo". "Vaya vergüenza de salir así en la TV, y del programa por permitir que salgan así. Menos test Covid y más test antidrogas". "Alguien sabe que se ha metido ese tío, menuda imagen" o "esto lo ven niños, vaya imagen para ellos poner a Calamaro en el estado que va...", son algunos de los mensajes que se leyeron.



En el álbum que recientemente presentó, Calamaro interpreta 15 de sus más grandes temas junto a 18 artistas que representan diferentes corrientes y épocas de la música en español.

Se quita se pone las gafas, pone morritos, no entiendo nada de lo que dice jajajaja creo que a parte de hacer una pcr habría que haberle realizado otro test a Calamaro jajaja #CalamaroEH — Borja Fernandez (@Borja_FSanz) May 31, 2021

Sin embargo, tras la entrevista no quedó bien parado. Más cuando afirmó: “En mi camerino no pueden faltar agua caliente para el mate, un cenicero y poco más... un espejo, pero no me preguntes si vertical u horizontal, por favor", dijo.



Esa frase fue dura, tanto, que el público comenzó a escribir mensajes muy fuertes contra el artista.

Calamaro en la pausa para la publi.#CalamaroEH pic.twitter.com/PIIQsna6bq — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) May 31, 2021

"Vaya pelotazo más tremendo lleva... se ha metido un tiro de categoría". "Normalizando el consumo de drogas en El hormiguero". "¿Nadie va a decir nada del espejo horizontal de Calamaro?", entre otras frases.

¡La que ha soltado ahora Calamaro!

Ha hecho un gesto en el que se le ha notado que estaba pensando en cocaína y entonces va y dice:

-En el camerino, agua caliente para el mate, un cenicero... Y un espejo. No preguntes si vertical u horizontal.#CalamaroEH — Mr Garcia (@agarcia_tgn) May 31, 2021

