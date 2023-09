‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la cuarta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

En esta nueva etapa de la competencia cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.



En el capítulo 42 del programa de imitación, el jurado continúa en el cuarto ciclo de eliminación y tras escuchar a ‘Yo me llamo Rosalía’, el jurado encontró una ‘involución’ en la imitadora.



La intérprete se presentó con el sencillo ‘Malamente’, al finalizar su presentación recibió la retroalimentación del jurado, pues indicaron que es un tema muy difícil y además, la criticaron por su estado físico.

“Te engordaste Rosalía, yo no sé qué te están dando de comer en la escuela. Yo no te había visto subidita de peso, por otra parte, me hizo falta que te metieras más en show, en el personaje (...) Necesito que no te pongas más esas botas, esos tenis que ahora usan las jovencitas para todo, eso no te hace ver la figura esbelta, si usas esos zapatos y estás subida de peso, te vas a ver más pesada” le dijo Amparo Grisales a la concursante.



Durante la intervención del jurado, la cantante entró en llanto, asegurando: “discúlpenme, es que no lo puedo controlar, me pegó un poco, lo que me dijeron sobre el peso, pero tienen mucha razón, voy a trabajar en ello, simplemente me pegó y ya”.



Al ver las lágrimas de la imitadora, Amparo Grisales intentó consolarla diciendo: “¿te pego?, pero te lo estoy diciendo con mucho amor, es con mucho amor que te lo digo, en la escuela tienes todo para que lo hagas, para que cierres el ‘pico’ con los carbohidratos, tienes la trotadora para que hagas ejercicio, hay manera de que cuides tu salud, es por puro amor, para que cuides tu salud, porque eres divina, eres una Rosalía en el escenario y tienes todo para mejorar”.

El programa es uno de los más vistos en las noches colombianas. Foto: Captura de pantalla Caracol TV

De inmediato, los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar, pues aseguraron que no debieron decirle a la participante que tiene unos ‘kilitos demás’ en televisión nacional.



“Cómo le va a decir a la que imita a Rosalía que está gorda en televisión nacional”, “Lloró la Rosalía con lo del peso, eso es duro para algunas personas y más una mujer”, “El comentario de la gordura estuvo de más”, “Quiero que salga Rosalía, pero esa forma de tratarla Amparo no me pareció”, “Me sentí mal por lo que le dijeron los jurados de yo me llamo a Rosalía”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

Lloró la Rosalía con lo del peso, eso es duro para algunas personas y más una mujer, peeero el que se mete en esos programas deben de aguantar esos comentarios porque el personaje lo exige ya que la verdadera Rosalia es delgada. #Yomellamo — Mar💖🌸⚽ (@pagamawi) September 28, 2023

Tras escuchar a los siete participantes de la noche, el jurado escogió a los tres participantes que ‘no se llaman’ y pasarán a la noche de eliminación 'Espinoza Paz, Rosalía y Celia Cruz’.



Al escoger al mejor participante, ‘Sinfoni’ realizó su labor, escogió a ‘Yo me llamo Greeicy Rendón' como la mejor imitadora de la noche, quien al escoger el busto de su artista favorito se ganó 20 millones de pesos.

Nicolás Hernández, ’Yo me llamo Elvis Presley’



