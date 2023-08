Nuevamente, Yeferson Cossio está en la mira de sus detractores, tras publicar un video en sus redes sociales en el que parece burlarse de la forma en la que acostumbran a saludar los japoneses.



El influencer, que tiene más de 26 millones de seguidores entre TikTok e Instagram, se encuentra de viaje en el territorio asiático con su novia, Carolina Gómez, su hermana y su cuñado, según su más reciente 'post' en Instagram.

Allí se les ve a los cuatro con las ropas tradicionales de la cultura. Vistiendo Kimonos decorados y getas, las sandalias que suelen acompañar a este tipo de atuendos conforme al estilo y el acervo del territorio.



(Le puede interesar: ¿No me va a pedir matrimonio?´: Yeferson Cossio le hizo una broma a su novia).



Así mismo, cada unos de los integrantes del viaje ha mostrado en sus cuentas que están disfrutando de atractivos turísticos que el Japón les ha ofrecido hasta el momento. Desde su historia, hasta su cocina, que es una de las más importantes del mundo.

Aunque este contenido no tiene nada de malo, el influencer despertó las críticas de varios internautas al subir un video en el que parecía burlarse del saludo inclinado que practican en la nación.



El 'Ojigi' es una reverencia que, según el ángulo que hacer el cuerpo, demuestra en mayor o menor medida el nivel de formalidad de la situación.



(Siga leyendo:Nicolás Arrieta expuso "moneda falsa" que estaría promocionando Yeferson Cossio).



De acuerdo con el portal de la escuela de idiomas japonés 'GO, GO Nihon', este tipo de venia se considera milenaria, tras su llegada en el siglo VI a manos del budismo, proveniente de China.



"La persona, mediante este tipo de saludo, se agachaba mostrando su respeto realzando el estatus del otro, a la vez que se mostraba desde una posición inferior", asegura el instituto en su página.



En ese sentido, la publicación en vez de causar risa, provocó la molestia de algunos usuarios que estuvieron en total desacuerdo con su actuación.

El mal chiste de Cossio

El video consta de tres partes, en la primera se ve al paisa y a su cuñado saludarse con un apretón de manos, y con dos banderas de Colombia sobrepuestas digitalmente en el clip, a modo de evidencia de cómo las personas se saludan en el país.



(Lea también:Yeferson Cossio y su novia Carolina Gómez contaron detalles de su primera cita).



En el segundo fragmento, sale Carolina con una bandera de Japón en su cabeza haciendo la reverencia del 'Ojigi' con una japonesa que ejecuta la misma acción.



Finalmente, en el último 'frame', se muestra cómo sería si un japonés y un colombiano se saludaran conforme a sus costumbres, lo que terminó con una chica inclinando la parte superior de su cuerpo y enfrentándose a la parte baja del abdomen del colombiano.



Sin embargo, lo más indignante fue el momento en el que el antioqueño empujó con su mano la cabeza de la mujer hacia su parte íntima. Situación que causó enojó en varios de sus seguidores.



“Ojalá no le salga cualquier japonesa bien ofendida y lo joda por ofender su cultura. A veces los chistes nos salen caros”, “No le veo la gracia”, "No me parece chistoso", “Es una falta de respeto a la cultura japonesa, muy mal” y “Bro, yo te sigo, pero esto es incorrecto”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

¿Por qué está siendo indagado Yeferson Cossio?



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias