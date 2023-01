Christian Martinoli es un crítico que viaja por el mundo conociendo lugares espectaculares y recientemente en medio de su experiencia en la Copa del Mundo 2022, fue a comer en uno de los restaurantes más exclusivos con el chef Salt Bae.

El nombre de pila de Salt Bae es Nusret Gokçe, quien es el dueño de la cadena de restaurantes Nusr-Et, un negocio que se hizo famoso en el año 2017 con algunos videos mostrando su singular forma de sazonar la carne rociandosal sobre los alimentos.



Desde entonces, el restaurante recibe a miles de famosos que solo esperan que el chef sazone su comida.



Ahora, luego de su visira el mexicano Martinoli dijo: "lugares de carnes como ese hay mil" y aseguró que no recomienda gastar tanto dinero en una experiencia que -a su consideración- no se justifica, ya que "ni la mesa es mamona".



Más noticias: La fotografía en la que se ve a ‘Salt Bae’ colándose en otra final de fútbol



También dijo: "Ni cuenta te das cuando viene. Nos tuvieron esperando como 40 minutos la carne, el güey no llegaba y de pronto aparece de la nada con un séquito, hace su mamada de la sal y se va."



Sin embargo, dijo que la carne es de buena calidad pero recalcó que el resto no le pareció que era un restaurante de primer nivel.

