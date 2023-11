Orlando Liñán, criticado por su ‘extravagante’ ropa: ‘Ni que fuera hijo de Diomedes’

El cantante, actor y presentador Orlando Liñán es, desde hace un par de años, uno de los principales conductores del programa matutino de ‘RCN’, ‘Buen día Colombia’, en el que ha logrado empatizar y ganarse el cariño de la audiencia por su carisma.



(Leer más: Festival de la Leyenda Vallenata: conozca la programación del próximo evento ).



Además de esto, el valduparense de 35 años es uno de los actores más recordados gracias a su interpretación del famoso cantante vallenato Diomedes Díaz en la novela ‘Diomedes, el cacique de la junta’, papel que lo llevó a destacar dentro de la farándula y saltar al estrellato nacional.

Sin embargo, Liñán se convirtió en blanco de críticas tras compartir un video en Instagram, en el que luce la 'pinta’ que diseñó para uno de sus conciertos en Santa Rosa de Lima, Bolívar.



En el metraje se puede observar con lujo de detalles el vestuario que eligió el cantante, en el que resalta una camisa de satín verde, un pantalón azul oscuro ceñido al cuerpo, unos zapatos escarchados color plateado y varios accesorios brillantes.

El ‘outfit’ que usó el vallenatero causó controversia entre su millón de seguidores, planteando un debate entre quienes elogiaron su estilo y las personas que, por el contrario, quedaron bastante decepcionados con la extravagancia de Liñán.



(Siga leyendo: Laura Pausini en un vallenato: la artista podría grabar sencillo con Ana del Castillo ).

“Pensé que eran los zapatos de la 'Cenicienta'”, “Yo en mi momento más esquizofrénico”, “No sé cómo le haces para que cada pinta sea peor que la anterior”, “Le dicen caja fuerte, solo él sabe la combinación” y “Parece una hallaca, manito”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en la publicación realizada por el actor, en la que muchos otros aseguraron que el papel de Diomedes Diaz lo consumió por completo.

El artista, ante las reacciones que ha tenido su video, ha decidido responder algunos de los comentarios mostrando su peculiar humor y forma simpática de tomarse las críticas.



(Le puede interesar: ¿Por qué Karol G, Shakira y Camilo son favoritos en los Grammy Latinos 2023? ).

No obstante, no es la primera vez que el presentador es objeto de burlas o comentarios despectivos en sus redes sociales, ya que en una ocasión decidió publicar una foto en la que presuntamente está desnudo frente a una ventana, a lo cual sus seguidores no dudaron en comentar y opinar sobre su contenido.

Más noticias

- Silvestre Dangond anuncia gira por los Estados Unidos

- Silvestre Dangond regresó con radical cambio de look tras su crisis de depresión

- Ana del Castillo hace reveladora confesión sobre el consumo de licor: ‘Yo ya no tomo’

JOHAN STEVEN GUERRERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO