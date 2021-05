Críticas a Natasha Klauss por comentario sobre las protestas

Durante estos días de paro nacional en el país, varios artistas han usado sus redes sociales para que los manifestantes puedan mostrar en vivo lo que sucede en las calles.



La actriz Natasha Klauss comentó en una transmisión de Instagram de la cantante Adriana Lucía y el actor Santiago Alarcón.



Al parecer, los usuarios no recibieron sus palabras de la manera más afortunada.

“Estuve acá para verlos y en verdad apoyar en lo que puedo, pero opinar generó violencia hacia mi país. Qué bien por el espacio y expresar algo diferente que no se entiende” escribió Klauss.



Muchos de los usuarios conectados empezaron a criticar su comentario e , incluso, le pidieron que se retirara.



“No me salgo, no sean irrespetuosos. No está bien lo que está haciendo la Policía y no estoy de acuerdo con eso, así que no ataquen”, respondió la actriz.



Sin embargo, las críticas no cesaron. Algunos, incluso, la empezaron a tildar de ‘uribista’.



“No soy uribista, no sean irrespetuosos. ¿Se dan cuenta de lo que logran? También hay policías muertos y madres llorando", agregó.



Klauss se despidió de la transmisión afirmando que “esto no está bien”. Ella reiteró que “jamás estaría de acuerdo con que maten a los manifestantes”.



Cabe resaltar que la actriz ha estado muy activa en sus redes sociales durante la actual situación del país. Ha enviado un mensaje de unión y conciliación en varias ocasiones.



“Me duele Colombia, pero más me duele que lograron dividirnos, lograron los bandos, lograron que tomáramos partido, pero desde la violencia, creando buenos y malos”, escribió en una publicación.



“El caos genera más caos, el odio más odio y esto es lo que está pasando. De mi parte no tomo partido de ningún bando, ninguno, porque para mí la violencia desde donde venga es totalmente injustificada”, añadió.



