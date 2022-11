La modelo paraguaya Pamela Ruíz Díaz fue sorprendida por su novio con lujosos regalos por su primer aniversario. El hombre le obsequió una costosa camioneta y un ramo de billetes, una suma que oscila entre los dos mil dólares, aproximadamente; es decir, unos 10 millones de pesos colombianos.

La mujer publicó una secuencia de fotos en las que presumió sus obsequios, expresando el amor que siente por su compañero sentimental.



“Mi nuevo cohete chiquis. Me adelantaron la sorpresa y el regalo por un año de relación, en diciembre recién cumplimos. Cada vez me sorprende más lo comprometido que está conmigo. Estoy inmensamente feliz y agradecida con Dios por haberme mandado un hombre que me cuide, respete y ame con tanto compromiso. Gracias mi amorcito. ¡Te amo!”, escribió en redes.



.



La publicación ya cuenta con más de 20 mil me gusta y 500 comentarios de mujeres que envidian y admiran su estilo de vida.



“Pam nos enseña que las mujeres valemos mucho y merecemos todo”, “Todas soñamos con un hombre así” y “Las mujeres no merecemos hombres tacaños en nuestras vidas”, son algunos de los comentarios que se leen como respuesta a su publicación.



No obstante, también hay mensajes negativos que resaltan un supuesto el interés de la modelo por el dinero: “Que no se note el interés”, “El dinero no lo es todo en la vida”, “Una mujer no debería emocionarse porque un hombre la compre”, entre otros.

No es el primer regalo lujoso por parte de su novio

La camioneta Chevrolet Silverado 2022 y los fajos de billetes de 100 dólares ( 500.00 pesos colombianos) no han sido los únicos obsequios costosos y lujosos que su novio árabe, Ever Santino, le ha dado.



.



Hace algunos meses su pareja también le había regalado un llamativo anillo de diamantes, mientras paseaban y disfrutaban de sus vacaciones en los Emiratos Árabes. Y eso no es todo, Díaz también presumió el lote de 200 hectáreas y las cabezas de ganado que le dio como regalo de mes.

