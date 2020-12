Critican a reina de Brasil que se habría burlado de Miss Colombia

Las representantes de Miss Universo de cada país acostumbran ser muy activas en sus redes sociales. Es común verlas apareciendo en fotografías, videos cortos, entrevistas y también en transmisiones en vivo.



(Además: ¿Quién es la nueva novia de la actriz Alejandra Borrero?).



Recientemente, la Miss Colombia, Laura Olascuaga, que alcanzó el título en 2020, participó en una entrevista junto a la reina de Brasil, Julia Gama. Durante la conversación ambas modelos se refirieron a sus carreras y su llegada al certamen de Miss Universo.

Aunque Gama es brasileña mostró que maneja a la perfección el español durante su intervención. Allí explicó que cuando recibió la invitación para participar en el concurso de Miss Universo Brasil se encontraba en China trabajando como actriz y modelo.



Señaló que debido a la pandemia del nuevo coronavirus, no pudieron hacer la dinámica tradicional a la hora de llevar a cabo el certamen.



(Le recomendamos: El emotivo reencuentro entre Johana Bahamón y su ‘hija’ Evelyn).



"Mi elección fue diferente, porque en Brasil no tuvimos el concurso, sino que fue virtual, online y después una coronación presencial", contó Gama y dijo que cuando recibió el reconocimiento no estuvo con muchas personas, solo el director del concurso, la Miss Universo Brasil de 2019 y ella.



Por su parte, Laura Olascuaga, relató que su experiencia también fue bastante atípica. Aunque se realizó el concurso de forma presencial, dijo que ella y sus compañeras se cuidaron unas a otras y procuraron mantener todos los protocolos de bioseguridad.

La polémica

Toda la transmisión en vivo se llevó a cabo en términos cordiales. No obstante, la mirada aguda de los internautas no dejó escapar un hecho curioso que despertó suspicacias entre las personas que estaban viendo la charla.



(Tal vez le interese: Críticas a famoso ‘youtuber’ por video personificando a persona afro).



Sobre la mitad del clip, que fue guardado por varias cuentas en redes sociales, ambas mujeres estaban hablando sobre la importancia del trabajo y la solidaridad que deben tener con las comunidades vulnerables.



"Esas personas necesitan una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad es brindándoles calidad de vida. ¿Y cómo se da esto? Con una educación, conociendo de cerca qué es lo que está pasando ahí", dijo Olascuaga.

Miss Brasil se habría burlado en la propia cara de Miss Colombia durante una transmisión en directo.



Aquí las reacciones 👇🏽 pic.twitter.com/eo2F7vVx4i — Pille pues (@PuesPille) December 29, 2020

(¿Nos lee desde la app? Vea el aparte de la transmisión aquí).



Mientras tanto, Julia Gama añadió que esta labor debe hacerse con responsabilidad y que ellas pueden usar su visibilidad para mejorar la calidad de vida de ala gente. "Eso es muy 'nice', porque una miss muchas veces puede hacer esta conexión de empresas con las causas sociales, ¿sabes? Porque las empresas a veces no quieren ayudar al Gobierno o cosas así. Pero puede hacer este puente directo de las empresas con las comunidades que necesitan este apoyo".



No obstante, mientras Olascuaga hablaba de vuelta, la brasileña soltó lo que pareció una carcajada. Se cubrió la boca y luego empezó a toser. Se disculpó, salió de cuadro un momento y comenzó a tomar agua. "No sé qué pasa", dijo. Luego, señaló que estaba haciendo demasiado calor.



(Le puede interesar: La sentida carta de Paola Turbay tras la muerte de su padre).



Mientras tanto, la colombiana la observó atónita, pero poco después siguieron la conversación como si nada.



En las redes sociales, sin embargo, los usuarios no pasaron por alto el incidente y se empezaron a preguntar si acaso la representante de Miss Universo Brasil se estaba burlando de Miss Colombia. Hasta el momento ninguna de ellas se ha pronunciado al respecto.

Tendencias EL TIEMPO